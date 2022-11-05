https://sputnikarabic.ae/20221105/وزارة-الأمن-الإيرانية-تغلق-2300-حساب-مصرفي-لتجار-العملة-الأجنبية-غير-القانونيين-1069870526.html
وزارة الأمن الإيرانية تغلق 2300 حساب مصرفي لتجار العملة الأجنبية غير القانونيين
وزارة الأمن الإيرانية تغلق 2300 حساب مصرفي لتجار العملة الأجنبية غير القانونيين
أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T21:19+0000
2022-11-05T21:19+0000
2022-11-05T21:19+0000
إيران
أخبار إيران
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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.وأضافت أنه انطلاقا من المعلومات الاستخبارية للوزارة، في إطار تحديد نشطاء سوق العملات غير المصرح بها، تم حظر الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعوا رهن المتابعة القضائية.وتابعت الوزارة: "تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص، خلافا للقواعد واللوائح المعلنة، قد انخرطوا في بيع وشراء العملات بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية (السوداء)، وبهذه الطريقة تسببوا في تعطيل نظام العملة بالدولة".وتعهدت بأنها وفي سبيل مكافحة الفساد الاقتصادي لن تسمح لأي شخص بالسعي للربح بهذه الطريقة ومحاولة استغلال الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة وستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20210526/إيران-تحظر-إنتاج-العملات-الرقمية-لمواجهة-أزمة-نقص-الطاقة-1049078438.html
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إيران, أخبار إيران
وزارة الأمن الإيرانية تغلق 2300 حساب مصرفي لتجار العملة الأجنبية غير القانونيين
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أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان
نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.
وأضافت أنه انطلاقا من المعلومات الاستخبارية للوزارة، في إطار تحديد نشطاء سوق العملات غير المصرح بها، تم حظر الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعوا رهن المتابعة القضائية.
وتابعت الوزارة: "تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص، خلافا للقواعد واللوائح المعلنة، قد انخرطوا في بيع وشراء العملات بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية (السوداء)، وبهذه الطريقة تسببوا في تعطيل نظام العملة بالدولة".
وتعهدت بأنها وفي سبيل مكافحة الفساد الاقتصادي لن تسمح لأي شخص بالسعي للربح بهذه الطريقة ومحاولة استغلال الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة وستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني.