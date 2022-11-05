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https://sputnikarabic.ae/20221105/وزيرة-البيئة-المصرية-تؤكد-أن-المنطقة-الخضراء-في-كوب-27-تعكس-جهود-التصدي-لآثار-تغير-المناخ-1069868841.html
وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن المنطقة الخضراء في "كوب 27" تعكس جهود التصدي لآثار تغير المناخ
وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن المنطقة الخضراء في "كوب 27" تعكس جهود التصدي لآثار تغير المناخ
قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن المنطقة الخضراء في "كوب 27"، تعكس جهود التصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجيستية هدفها خروج المنطقة... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:44+0000
2022-11-05T19:44+0000
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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها الوزيرة قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27"، التي تستضيفها مصر، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت.وتتولى ياسمين فؤاد، منصب المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أن هدف الزيارة هو متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مصر خلال القمة.ولفتت فؤاد إلى أن ما يتم من ترتيبات لوجستية يهدف إلى إظهار المنطقة الخضراء بصورة تليق باسم مصر.وأوضحت أن المنطقة الخضراء تمثل منصة تعكس جهود مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدني.ويشمل ذلك أجنحة المجتمعات المدنية والسكان الأصليين ومجتمع الأعمال والشباب والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة حول العالم، الذين جاؤوا للتعبير عن أنفسهم في إطار تعزيز الحوار والوعي.ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى أن ذلك يتحقق عن طريق الفعاليات وورش العمل والعروض الثقافية وأجنحة الدولة المصرية، التي تنتظر الضيوف فى أبهى صورها.ونوهت الوزيرة المصرية إلى أن إعلان مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد المصرية بأنها عاصمة للبيئة العربية يمثل نموذجا تنفيذيا يمكن الاحتذاء به إقليميا وعالميا لتطبيق الأبعاد البيئية.وتنطلق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" تحت شعار "معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن المنطقة الخضراء في "كوب 27" تعكس جهود التصدي لآثار تغير المناخ

19:44 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDالمدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27
المدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن المنطقة الخضراء في "كوب 27"، تعكس جهود التصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجيستية هدفها خروج المنطقة بصورة تليق بمكانة مصر عالميا.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها الوزيرة قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27"، التي تستضيفها مصر، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت.
وتتولى ياسمين فؤاد، منصب المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أن هدف الزيارة هو متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مصر خلال القمة.
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ولفتت فؤاد إلى أن ما يتم من ترتيبات لوجستية يهدف إلى إظهار المنطقة الخضراء بصورة تليق باسم مصر.
وأوضحت أن المنطقة الخضراء تمثل منصة تعكس جهود مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدني.
ويشمل ذلك أجنحة المجتمعات المدنية والسكان الأصليين ومجتمع الأعمال والشباب والأوساط الأكاديمية إضافة إلى الفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة حول العالم، الذين جاؤوا للتعبير عن أنفسهم في إطار تعزيز الحوار والوعي.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى أن ذلك يتحقق عن طريق الفعاليات وورش العمل والعروض الثقافية وأجنحة الدولة المصرية، التي تنتظر الضيوف فى أبهى صورها.
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ونوهت الوزيرة المصرية إلى أن إعلان مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد المصرية بأنها عاصمة للبيئة العربية يمثل نموذجا تنفيذيا يمكن الاحتذاء به إقليميا وعالميا لتطبيق الأبعاد البيئية.
وتنطلق فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" تحت شعار "معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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