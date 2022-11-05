https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-التعليم-المصري-يؤكد-لـسبوتنيك-وضع-مناهج-تعرف-الطلاب-على-القضايا-المناخية-لتوعيتهم-بأهميتها-1069865583.html

وزير التعليم المصري يؤكد لـ"سبوتنيك" وضع مناهج تعرف الطلاب على القضايا المناخية لتوعيتهم بأهميتها

وزير التعليم المصري يؤكد لـ"سبوتنيك" وضع مناهج تعرف الطلاب على القضايا المناخية لتوعيتهم بأهميتها

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزارته عملت لوضع عدد من الموضوعات المختلفة الخاصة بالتوعية البيئية وتعريف... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T17:53+0000

2022-11-05T17:53+0000

2022-11-05T17:53+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1069865118_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2f729b6fff88ae8556ed399ca2f4ec03.jpg

وتستضيف مصر في الفترة من 6 حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نسخته الـ27، ممثلة عن القارة الأفريقية، وتستهدف من خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وكيفية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015، وكذلك بحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت العام الماضي في غلاسكو.وقال حجازي، إنوبسؤاله عن مدى تخصص تلك المواد المضافة للمناهج التعليمية المختلفة، أكد حجازي أنها ستشمل الحفاظ على البيئة، الوعي بتأثيرات التغيرات المناخية، والحفاظ على النيل، موضحا أنها "مواد دراسية تتناول التغيرات المناخية بشكلها العام".وأعرب الوزير المصري عن أمله في أن تجني مصر من خلال طلابها الأثر المتوقع من تلك الخطوة، مستكملا "نتوقع زيادة في الوعي بالتغيرات المناخية لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة".وفي ما يخص إشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مناقشة القضايا البيئة لوضع تلك الموضوعات، شدد حجازي على أن "كل الخطوات تمت بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لنشر ثقافة الوعي بالحفاظ على المناخ"، وفق قوله.وحول الدور الخاص بالمعلمين والمؤسسات التعليمية في مصر، لفت حجازي إلى أن "حوالي 300 ألف معلم ومعلمة تلقوا تدريبا على تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 36901 مدير مدرسة على برنامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية".يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، افتتح مع وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، ووزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، وممثل الـ "يونيسف" في مصر جيريمي هوبكنز، معرضا فنيا في الـ 16 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لطلاب المدارس حول تغير المناخ، شاركوا فيه بـ200 لوحة فنية متعلقة بقضية تغير المناخ.

https://sputnikarabic.ae/20221103/وزيرا-الخارجية-المصري-والأمريكي-يبحثان-عددا-من-القضايا-الثنائية-والإقليمية-وقمة-المناخ-1069790526.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي