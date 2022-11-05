https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-الخارجية-الإيراني-يجدد-التزام-بلاده-بمواصلة-المفاوضات-لإحياء-الاتفاق-النووي-1069849594.html
وزير الخارجية الإيراني يجدد التزام بلاده بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني يجدد التزام بلاده بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وأن تطبيقها على الشعوب جريمة، لافتًا إلى التزام بلاده... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T07:50+0000
2022-11-05T07:50+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة اليوم السبت، إن "العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على الشعوب جريمة".وأضاف أن "إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.. وإيران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية ومواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".وتابع أنه "على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221104/بريطانيا-تقول-إنها-تعمل-لضمان-عدم-حصول-إيران-على-سلاح-نووي-1069827000.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني يجدد التزام بلاده بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وأن تطبيقها على الشعوب جريمة، لافتًا إلى التزام بلاده بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
طهران - سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة اليوم السبت، إن "العقوبات أحادية الجانب تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على الشعوب جريمة".
وأضاف أن "إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.. وإيران تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية ومواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
وتابع أنه "على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وإرادتها الحقيقية للتوصل إلى اتفاق".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران
؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.