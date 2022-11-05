https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-طهران-زودت-روسيا-بطائرات-مسيرة-قبل-بدء-العملية-الخاصة-1069853820.html
وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء العملية الخاصة
وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء العملية الخاصة
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T11:48+0000
2022-11-05T11:48+0000
2022-11-05T11:48+0000
أخبار إيران
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كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".تزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليًا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل بدء العملية الخاصة
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.
وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".
تزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليًا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات.