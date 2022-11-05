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https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-خارجية-الإمارات-يبحث-مع-نظيره-التركي-المستجدات-الإقليمية-والدولية-1069850655.html
وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية والدولية
وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية والدولية
بحث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:36+0000
2022-11-05T08:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم السبت.وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين الإمارات وتركيا وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.كما ناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وبدوره، أكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونها مع تركيا في المجالات كافة بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.وهنأ بن زايد نظيره التركي على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو/تموز الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الخارجية-التركي-يزور-الإمارات-1069821431.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية والدولية

08:36 GMT 05.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliعبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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بحث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم السبت.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين الإمارات وتركيا وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
كما ناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبدوره، أكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونها مع تركيا في المجالات كافة بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات
أمس, 09:29 GMT
وهنأ بن زايد نظيره التركي على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو/تموز الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
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