https://sputnikarabic.ae/20221105/وكالة-تقول-إن-روسيا-تطالب-برفع-العقوبات-عن-أحد-المصارف-المخصصة-لعمليات-تصدير-الحبوب-1069845413.html
وكالة تقول إن روسيا تطالب برفع العقوبات عن أحد المصارف المخصصة لعمليات تصدير الحبوب
وكالة تقول إن روسيا تطالب برفع العقوبات عن أحد المصارف المخصصة لعمليات تصدير الحبوب
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن روسيا طالبت الدول الغربية برفع العقوبات عن أحد المصارف الروسية لتسهيل تصدير الحبوب والمنتجات إلى الدول الأخرى. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T05:03+0000
2022-11-05T05:03+0000
2022-11-05T05:03+0000
روسيا
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وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر خاصة، أن السلطات الروسية طالبت من الدول الغربية السماح لتجار وأصحاب الحسابات في مصرف "روسيلخزبنك" (بنك زراعي) بمواصلة الاتصال مع البنوك المراسلة على الرغم من العقوبات. وأشارت الوكالة إلى أن هذا سيسمح لمؤسسة الائتمان بمعالجة مدفوعات الحبوب الروسية والمنتجات الغذائية الأخرى.وقال مصدر في وكالة الأمم المتحدة إن المبادرة قيد المناقشة مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وكالة تقول إن روسيا تطالب برفع العقوبات عن أحد المصارف المخصصة لعمليات تصدير الحبوب
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، بأن روسيا طالبت الدول الغربية برفع العقوبات عن أحد المصارف الروسية لتسهيل تصدير الحبوب والمنتجات إلى الدول الأخرى.
وذكرت وكالة "رويترز"
، نقلا عن مصادر خاصة، أن السلطات الروسية طالبت من الدول الغربية السماح لتجار وأصحاب الحسابات في مصرف "روسيلخزبنك" (بنك زراعي) بمواصلة الاتصال مع البنوك المراسلة على الرغم من العقوبات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا سيسمح لمؤسسة الائتمان بمعالجة مدفوعات الحبوب الروسية والمنتجات الغذائية الأخرى.
وقال مصدر في وكالة الأمم المتحدة إن المبادرة قيد المناقشة مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى.