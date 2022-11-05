https://sputnikarabic.ae/20221105/وكالة-تكشف-عن-تصاعد-العداء-بين-بايدن-وزعماء-النفط-في-أمريكا----1069857585.html

وكالة تكشف عن "تصاعد العداء" بين بايدن وزعماء النفط في أمريكا

وكالة تكشف عن "تصاعد العداء" بين بايدن وزعماء النفط في أمريكا

وصل مستوى مخزونات الديزل ومازوت التدفئة شمالي شرق أمريكا إلى مستويات منخفضة جدا لدرجة مقلقة، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب بحدوث حالة... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T14:34+0000

2022-11-05T14:34+0000

2022-11-05T14:34+0000

العالم

اقتصاد

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لكن بعد يوم واحد فقط من الاتصالات، أصيبت صناعة النفط الأمريكية "بصدمة"، وانتقد الرئيس الأمريكية جو بايدن، في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل في 31 أكتوبر/تشرين الأول، شركة "Big Oil" لتقديمها أرباحا "فاحشة" للمساهمين والمدراء التنفيذيين بدلاً من خفض الأسعار في الكازيات.وحذر بايدن من أنه ما لم يتغير ذلك، فإن شركات النفط ستواجه المزيد من الضرائب. وقال: "إن أرباحهم هي مكاسب غير متوقعة من الحرب".ونوهت الوكالة في تقريرها إلى أن فريق بايدن كان على خلاف مع قطاع صناعة النفط منذ الحملة الانتخابية عام 2020. ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، دعا البيت الأبيض شركات النفط الكبرى للمساعدة، لكنه "شعر بالإحباط المتزايد من أنها تكبح الإنتاج بينما تجني أرباحا قياسية".وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "شهرا بعد شهر، حققت هذه الشركات أرباحا قياسية استخدمتها بعد ذلك لملء جيوب المساهمين بدلا من زيادة الإنتاج وخفض أسعار الغاز. قدمنا لهم، شهريا، كل الفرص والحوافز لتغيير سلوكهم".ونقلت بلومبرغ في تقريرها الذي حمل عنوان (تصاعد العداء بين بايدن وكبار النفط في الوقت الذي العالم بأمس الحاجة للنفط الأمريكي)، تصريحات لصناع النفط في أمريكا الذين أكدوا أنهم "غير راضين بشكل متزايد عن سلسلة من أولويات السياسة المتضاربة".وأصدر المدراء التنفيذيون لشركات "Exxon Mobil Corp" و"Chevron Corp" تحذيرا الأسبوع الماضي بشأن خطورة ضرائب غير متوقعة محتملة.ومع ارتفاع متوسط ​​أسعار البنزين على مستوى البلاد مرة أخرى، الذي وصل إلى 3.79 دولار للغالون، واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، "يبدو أن بايدن ليس في حالة مزاجية للتراجع (عن قراره)" بحسب المصدر.

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العالم, اقتصاد