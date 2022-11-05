https://sputnikarabic.ae/20221105/وليامز-تقول-إن-السياسيين-في-ليبيا-يتبادلون-إطلاق-النار-خلال-النهار-ويتواطؤون-في-الليل-1069851926.html
وليامز تقول إن السياسيين في ليبيا يتبادلون إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون في الليل
وليامز تقول إن السياسيين في ليبيا يتبادلون إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون في الليل
قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الفاعلين السياسيين الليبيين يميلون إلى تبادل إطلاق النار خلال النهار... 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T10:29+0000
2022-11-05T10:29+0000
2022-11-05T10:29+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062316662_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_82fe9badc7207c69c29237d5ae7f3b0c.jpg
وحسب بوابة "الوسط"، جاء ذلك في مقال لها نشره مركز بروكينغز الأمريكي للأبحاث بمناسبة مرور عامين على اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا.وأضافت في المقال أنه "من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة الليبية ما بعد 2011 لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة".اعتبرت وليامز أن "شبح معمر القذافي لا يزال يطارد البلاد، كما اتضح من الدخول المفاجئ في السباق الرئاسي لسيف الإسلام القذافي العام الماضي".ورأت أن ليبيا تواجه "معضلة الديمقراطية"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الخوف" من أن بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا جرى انتخابهم، أن يأخذ الفائز كل شيء، شخص واحد، صوت واحد، مما يؤدي إلى العودة إلى عهد معمر القذافي.ولفتت إلى تراجع ليبيا من عناوين الجرائد وأصبحت لا تحظى بالأولوية في العديد من العواصم، مع تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الأزمة الأوكرانية.وعلى الرغم من النظرة القاتمة إلى الوضع الليبي؛ أشارت المسؤولة الأممية إلى أن "هناك عددًا من النقاط القابلة للتطبيق للتخفيف من تأثيرات الظروف المحلية والإقليمية على الأزمة الليبية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقَّع طرفا النزاع في ليبيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5"، بعد محادثات استمرت 5 أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
https://sputnikarabic.ae/20221101/حفتر-يهدد-بـخوض-معركة-فاصلة-لتحرير-ليبيا-ويدعو-الشعب-للتمسك-بحق-تقرير-المصير-1069699090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062316662_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c94f854579ee88fa1e312f1bde33ecea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
وليامز تقول إن السياسيين في ليبيا يتبادلون إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون في الليل
تابعنا عبر
قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الفاعلين السياسيين الليبيين يميلون إلى تبادل إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون في الليل مع الاستمرار في تجميع مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم.
وحسب بوابة
"الوسط"، جاء ذلك في مقال لها نشره مركز بروكينغز الأمريكي للأبحاث بمناسبة مرور عامين على اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضافت في المقال أنه "من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة الليبية ما بعد 2011 لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة".
اعتبرت وليامز أن "شبح معمر القذافي لا يزال يطارد البلاد، كما اتضح من الدخول المفاجئ في السباق الرئاسي لسيف الإسلام القذافي
العام الماضي".
ورأت أن ليبيا تواجه "معضلة الديمقراطية"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الخوف" من أن بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا جرى انتخابهم، أن يأخذ الفائز كل شيء، شخص واحد، صوت واحد، مما يؤدي إلى العودة إلى عهد معمر القذافي
.
وذكرت أن "الفاعلين السياسيين الليبيين يميلون إلى تبادل إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون في الليل مع الاستمرار في تجميع مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم".
ولفتت إلى تراجع ليبيا من عناوين الجرائد وأصبحت لا تحظى بالأولوية في العديد من العواصم، مع تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الأزمة الأوكرانية.
وعلى الرغم من النظرة القاتمة إلى الوضع الليبي؛ أشارت المسؤولة الأممية إلى أن "هناك عددًا من النقاط القابلة للتطبيق للتخفيف من تأثيرات الظروف المحلية والإقليمية على الأزمة الليبية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقَّع طرفا النزاع في ليبيا
اتفاقا لوقف إطلاق النار في اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5"، بعد محادثات استمرت 5 أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف.