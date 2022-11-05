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https://sputnikarabic.ae/20221105/-ما-الذي-قصده-بايدن-بتصريحه-سوف-نحرر-إيران-قريبا-1069857091.html
ما الذي قصده بايدن بتصريحه "سوف نحرر إيران قريبا"
ما الذي قصده بايدن بتصريحه "سوف نحرر إيران قريبا"
علق البيت الأبيض، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن "سنحرر إيران" الذي ذكره في كلمة أمام حشد من أنصاره، مساء الخميس الماضي. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T13:58+0000
2022-11-05T14:00+0000
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وحسب شبكة "سي إن إن"، تجاوز هذا تصريحات بايدن السابقة، التي صيغت بعناية حتى لا تشير إلى تورط أمريكي مباشر في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.وقال بايدن للحشد في كاليفورنيا، مساء الخميس:وعقب تصريح الرئيس الأمريكي، خرج جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ليوضح أن بايدن "كان يعبر عن دعمه لحركة الاحتجاج ولا يشير إلى نهج جديد".وقال كيربي "بايدن كان يعبر، مرة أخرى، عن تضامننا معهم"، مضيفا أن القيادة الإيرانية "تواجه مشاكل من صنعها".وتابع "كان الرئيس واضحا جدا بشأن هذا الأمر... سنواصل البحث عن طرق لمساءلة النظام عن الطريقة التي يعاملون بها شعبهم".وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن أبلغت طهران عبر القنوات الدبلوماسية بتراجعها عن تصريحات بايدن حول "تحرير إيران".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عامًا)، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221104/بايدن-يقول-إن-الولايات-المتحدة-ستحرر-إيران-قريبا-1069812961.html
https://sputnikarabic.ae/20221105/واشنطن-تبلغ-طهران-بتراجعها-عن-تصريحات-بايدن-حول-تحرير-إيران-1069851136.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

ما الذي قصده بايدن بتصريحه "سوف نحرر إيران قريبا"

13:58 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 05.11.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / POOL
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علق البيت الأبيض، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن "سنحرر إيران" الذي ذكره في كلمة أمام حشد من أنصاره، مساء الخميس الماضي.
وحسب شبكة "سي إن إن"، تجاوز هذا تصريحات بايدن السابقة، التي صيغت بعناية حتى لا تشير إلى تورط أمريكي مباشر في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال بايدن للحشد في كاليفورنيا، مساء الخميس:
"لا تقلقوا، سوف نحرر إيران، لكنه استطرد وصحح خطأه قائلا سوف يحررون أنفسهم قريبا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
أمس, 08:55 GMT
وعقب تصريح الرئيس الأمريكي، خرج جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ليوضح أن بايدن "كان يعبر عن دعمه لحركة الاحتجاج ولا يشير إلى نهج جديد".
وقال كيربي "بايدن كان يعبر، مرة أخرى، عن تضامننا معهم"، مضيفا أن القيادة الإيرانية "تواجه مشاكل من صنعها".
وتابع "كان الرئيس واضحا جدا بشأن هذا الأمر... سنواصل البحث عن طرق لمساءلة النظام عن الطريقة التي يعاملون بها شعبهم".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ليس لديها مؤشرات على أن النظام الإيراني على وشك التغيير".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن أبلغت طهران عبر القنوات الدبلوماسية بتراجعها عن تصريحات بايدن حول "تحرير إيران".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
واشنطن تبلغ طهران بتراجعها عن تصريحات بايدن حول "تحرير إيران"
09:12 GMT
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عامًا)، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
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