عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/15-قتيلا-على-الأقل-إثر-تفجير-انتحاري-استهدف-قاعدة-للجيش-الصومالي-في-مقديشو-1069869597.html
15 قتيلا على الأقل إثر تفجير انتحاري استهدف قاعدة للجيش الصومالي في مقديشو
15 قتيلا على الأقل إثر تفجير انتحاري استهدف قاعدة للجيش الصومالي في مقديشو
أفادت وسائل إعلام محلية صومالية اليوم السبت، بأن تفجيرًا انتحاريًا استهدف قاعدة للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T20:15+0000
2022-11-05T20:15+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068568416_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8243807a9811343594b78911a45192f1.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة أنباء "غاروي" الصومالية أن "تفجيرًا انتحاريًا استهدف قاعدة ديغا-بادان العسكرية أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل".وأضافت الوكالة نقلاً عن شهود عيان بأن 8 انفجارات على الأقل سُمعت في عدة مناطق بالعاصمة استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن انتحاريا فجر انتحاري نفسه، عند مدخل مركز تدريب عسكري في مديرية ودجر بمحافظة بنادر غربي مقديشو.واعتبرت أن هذا التفجير هو "إحدى الهجمات اليائسة التي تشنها مليشيات الشباب الإرهابية التي تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في المعارك الجارية بمحافظات البلاد".وأمس الجمعة، أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221105/مقديشو-قتلى-وجرحى-بتفجير-انتحاري-في-مركز-تدريب-عسكري-1069868289.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068568416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e071980e050e7376e85a4eb59ca953e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال
الصومال

15 قتيلا على الأقل إثر تفجير انتحاري استهدف قاعدة للجيش الصومالي في مقديشو

20:15 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIهجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام محلية صومالية اليوم السبت، بأن تفجيرًا انتحاريًا استهدف قاعدة للجيش الصومالي في العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة أنباء "غاروي" الصومالية أن "تفجيرًا انتحاريًا استهدف قاعدة ديغا-بادان العسكرية أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل".
وأضافت الوكالة نقلاً عن شهود عيان بأن 8 انفجارات على الأقل سُمعت في عدة مناطق بالعاصمة استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن انتحاريا فجر انتحاري نفسه، عند مدخل مركز تدريب عسكري في مديرية ودجر بمحافظة بنادر غربي مقديشو.
واعتبرت أن هذا التفجير هو "إحدى الهجمات اليائسة التي تشنها مليشيات الشباب الإرهابية التي تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في المعارك الجارية بمحافظات البلاد".
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
مقديشو... قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري
19:18 GMT
وأمس الجمعة، أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).
وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала