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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/أمريكا-تريد-من-أوكرانيا-أن-تظهر-انفتاحها-على-الحوار-مع-روسيا-1069872075.html
أمريكا تريد من أوكرانيا أن تظهر انفتاحها على الحوار مع روسيا
أمريكا تريد من أوكرانيا أن تظهر انفتاحها على الحوار مع روسيا
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار انفتاحها على التفاوض مع موسكو. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T04:21+0000
2022-11-06T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة يوم السبت، إن واشنطن لا تهدف للضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تهدف بدلا من ذلك إلى ضمان حصول كييف على دعم دول أخرى.وبحسب الصحيفة، تتزايد المخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود وسط العملية الروسية المستمرة في أوكرانيا.بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/شباط بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. فيما اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.في أواخر سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.من جتهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا. ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أمريكا تريد من أوكرانيا أن تظهر انفتاحها على الحوار مع روسيا

04:21 GMT 06.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار انفتاحها على التفاوض مع موسكو.
وقالت الصحيفة يوم السبت، إن واشنطن لا تهدف للضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تهدف بدلا من ذلك إلى ضمان حصول كييف على دعم دول أخرى.
وقال مسؤول أمريكي إن ما يحدث في أوكرانيا أصبح مرهق حقا لبعض شركائنا، وفقا لذات الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تتزايد المخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والوقود وسط العملية الروسية المستمرة في أوكرانيا.
بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/شباط بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. فيما اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
أمس, 23:59 GMT
في أواخر سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.
من جتهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا. ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.
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