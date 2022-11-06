https://sputnikarabic.ae/20221106/أنصار-الله-تقول-إن-أمريكا-وبريطانيا-ترتبان-لجولة-تصعيد-جديدة-في-اليمن-1069891846.html

"أنصار الله" تقول إن أمريكا وبريطانيا ترتبان لجولة تصعيد جديدة في اليمن

"أنصار الله" تقول إن أمريكا وبريطانيا ترتبان لجولة تصعيد جديدة في اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، "وصول وفود عسكرية أمريكية هذا الأسبوع إلى اليمن". 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T19:18+0000

2022-11-06T19:18+0000

2022-11-06T19:18+0000

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الحرب على اليمن

أنصار الله

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وقال عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، علي القحوم، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "أمريكا ترتب مع بريطانيا لجولة تصعيد"، مشيرا إلى وصول وفود عسكرية أمريكية هذا الأسبوع إلى اليمن.وكشفت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، عن مقتل وإصابة 643 شخصاً في مناطق سيطرتها منذ مطلع العام الجاري، إثر الألغام ومخلفات الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي.وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التابع لجماعة "أنصار الله"، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "18 قتيلاً و28 مصاباً سقطوا إثر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان [يقصد عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية] خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأضاف: "عدد ضحايا مخلفات العدوان منذ بداية العام بلغ 219 قتيلاً و424 جريحا".ويوم الخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 95 شخصاً وإصابة 248 في اليمن، إثر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، خلال سريان هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر وانقضت مطلع أكتوبر الماضي، من دون تجديدها.وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله، بـ"زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".وفي الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل وإصابة 1400 مدني، في اليمن بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب منذ العام 2018، بما في ذلك 689 امرأة وطفلاً.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله