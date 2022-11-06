https://sputnikarabic.ae/20221106/أوكرانيا-تأمل-في-استكمال-عملية-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بحلول-نهاية-عام-2024-1069895487.html
أوكرانيا تأمل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024
أوكرانيا تأمل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، عن عزم بلادها في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T22:19+0000
2022-11-06T22:19+0000
2022-11-06T22:19+0000
أخبار أوكرانيا
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برلين - سبوتنيك. وقالت ستيفانيشينا في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، "هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا".وأضافت، "البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك".يذكر أن فلاديمير زيلينسكي وقع بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20221106/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقترح-دعما-ماليا-لأوكرانيا-بقيمة-18-مليار-يورو--1069883366.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تأمل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، عن عزم بلادها في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.
برلين - سبوتنيك. وقالت ستيفانيشينا في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، "هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا".
ولفتت إلى أن أوكرانيا "ليست مرشحا عاديا وأن بروكسل تنظر إليها بشكل مختل
ف".
وأضافت، "البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك".
يذكر أن فلاديمير زيلينسكي وقع بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.