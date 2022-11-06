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https://sputnikarabic.ae/20221106/إصابة-30-شخصا-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-بوسط-العاصمة-الكورية-الجنوبية-1069885382.html
إصابة 30 شخصا إثر خروج قطار عن مساره بوسط العاصمة الكورية الجنوبية
إصابة 30 شخصا إثر خروج قطار عن مساره بوسط العاصمة الكورية الجنوبية
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" أن قطارا خرج عن مساره في وسط مدينة سيئول، ما تسبب في إصابة 30 راكبًا على الأقل. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:35+0000
2022-11-06T15:35+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وبحسب "كورايل" ، فإن معظم المصابين أصيبوا بجروح طفيفة. كان هناك 275 راكبا في القطار وقت وقوع الحادث.وبحسب الوكالة، وقع الحادث في الساعة 20.52 بالتوقيت المحلي (14.52 بتوقيت موسكو)، عندما كان القطار يقترب من إحدى المحطات في وسط المدينة. كما هو محدد، خرجت ست عربات للسكك الحديدية، من بينها خمس للركاب، عن مسارها.وذكرت "يونهاب" أنه بسبب الحادث، تم تعليق حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة.وتحقق شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" في سبب الانحراف عن السكة.
https://sputnikarabic.ae/20220627/خروج-قطار-عن-مساره-في-ميزوري-الأمريكية-ووقوع-ضحايا-وإصابة-أكثر-من-50-شخصا-1064324208.html
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العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

إصابة 30 شخصا إثر خروج قطار عن مساره بوسط العاصمة الكورية الجنوبية

15:35 GMT 06.11.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" أن قطارا خرج عن مساره في وسط مدينة سيئول، ما تسبب في إصابة 30 راكبًا على الأقل.
وبحسب "كورايل" ، فإن معظم المصابين أصيبوا بجروح طفيفة. كان هناك 275 راكبا في القطار وقت وقوع الحادث.
وبحسب الوكالة، وقع الحادث في الساعة 20.52 بالتوقيت المحلي (14.52 بتوقيت موسكو)، عندما كان القطار يقترب من إحدى المحطات في وسط المدينة. كما هو محدد، خرجت ست عربات للسكك الحديدية، من بينها خمس للركاب، عن مسارها.
وذكرت "يونهاب" أنه بسبب الحادث، تم تعليق حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة.
صورة أرشيفية.. عربة قطار في ميزوري الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
خروج قطار عن مساره في ميزوري الأمريكية ووقوع ضحايا وإصابة أكثر من 50 شخصا
27 يونيو, 22:08 GMT
وتحقق شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" في سبب الانحراف عن السكة.
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