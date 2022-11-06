https://sputnikarabic.ae/20221106/إصابة-30-شخصا-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-بوسط-العاصمة-الكورية-الجنوبية-1069885382.html

إصابة 30 شخصا إثر خروج قطار عن مساره بوسط العاصمة الكورية الجنوبية

إصابة 30 شخصا إثر خروج قطار عن مساره بوسط العاصمة الكورية الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" أن قطارا خرج عن مساره في وسط مدينة سيئول، ما تسبب في إصابة 30 راكبًا على الأقل. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T15:35+0000

2022-11-06T15:35+0000

2022-11-06T15:35+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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وبحسب "كورايل" ، فإن معظم المصابين أصيبوا بجروح طفيفة. كان هناك 275 راكبا في القطار وقت وقوع الحادث.وبحسب الوكالة، وقع الحادث في الساعة 20.52 بالتوقيت المحلي (14.52 بتوقيت موسكو)، عندما كان القطار يقترب من إحدى المحطات في وسط المدينة. كما هو محدد، خرجت ست عربات للسكك الحديدية، من بينها خمس للركاب، عن مسارها.وذكرت "يونهاب" أنه بسبب الحادث، تم تعليق حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة.وتحقق شركة السكك الحديدية الوطنية "كورايل" في سبب الانحراف عن السكة.

https://sputnikarabic.ae/20220627/خروج-قطار-عن-مساره-في-ميزوري-الأمريكية-ووقوع-ضحايا-وإصابة-أكثر-من-50-شخصا-1064324208.html

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