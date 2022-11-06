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https://sputnikarabic.ae/20221106/إيران-تتهم-وكالة-المخابرات-الأمريكية-والموساد-بأنهما-المنظمين-الرئيسيين-لأعمال-الشغب-في-البلاد-1069882532.html
إيران تتهم وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد
إيران تتهم وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد
اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، "وكالة المخابرات الأمريكية والموساد ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:35+0000
2022-11-06T14:35+0000
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وقال قاليباف، في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى، إن "منظمي الشغب الرئيسيين يخططون لتحويل الاحتجاج إلى أعمال شغب وجرائم وصنع داعش جديدة ولا تهمهم مطالب المتظاهرين".وأضاف أن "هناك دواعش جدد كدواعش سوريا والعراق يعذبون ويقتلون الأبرياء من دون سبب وينشرون بفخر مشاهد جرائمهم ويروجون لها".ويأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه چراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

إيران تتهم وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد

14:35 GMT 06.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، "وكالة المخابرات الأمريكية والموساد ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في إيران".
وقال قاليباف، في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى، إن "منظمي الشغب الرئيسيين يخططون لتحويل الاحتجاج إلى أعمال شغب وجرائم وصنع داعش جديدة ولا تهمهم مطالب المتظاهرين".
وأضاف أن "هناك دواعش جدد كدواعش سوريا والعراق يعذبون ويقتلون الأبرياء من دون سبب وينشرون بفخر مشاهد جرائمهم ويروجون لها".
ويأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح استهدف مزار "شاه چراغ" الديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.

كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.

وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
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