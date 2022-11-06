https://sputnikarabic.ae/20221106/إيران-تعلن-إطلاق-القمر-الصناعي-ناهيد1-مع-صاروخ-قائم-100-1069889776.html
إيران تعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد1" مع صاروخ "قائم 100"
إيران تعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد1" مع صاروخ "قائم 100"
أعلن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأحد، أن حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"، سيضع القمر الصناعي "ناهيد1" في المدار بعد المراحل النهائية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T17:49+0000
2022-11-06T17:49+0000
2022-11-06T17:49+0000
أخبار إيران
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وقال زارع بور، إن "هذا الصاروخ لديه القدرة على وضع أقمار صناعية تحت 100 كجم في مدار يبعد 400 إلى 500 كم من الأرض"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأوضح أن "قمر "ناهيد1" هو قمر صناعي للاتصالات تم صنعه في معهد أبحاث الفضاء الإيراني ومن فئة صغيرة"، مؤكدا أنه "قادر على إرسال واستقبال البيانات والصوت والتحكم الثلاثي وبعض الآليات الفضائية الأخرى الذي سيتم وضعه لأول مرة في المدار".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية.وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.
https://sputnikarabic.ae/20221105/إيران-تطلق-بنجاح-الصاروخ-قائم-100-الحامل-للأقمار-الصناعية-1069856299.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد1" مع صاروخ "قائم 100"
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أعلن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأحد، أن حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"، سيضع القمر الصناعي "ناهيد1" في المدار بعد المراحل النهائية.
وقال زارع بور، إن "هذا الصاروخ لديه القدرة على وضع أقمار صناعية تحت 100 كجم في مدار يبعد 400 إلى 500 كم من الأرض"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وأوضح أن "قمر "ناهيد1" هو قمر صناعي للاتصالات تم صنعه في معهد أبحاث الفضاء الإيراني ومن فئة صغيرة"، مؤكدا أنه "قادر على إرسال واستقبال البيانات والصوت والتحكم الثلاثي وبعض الآليات الفضائية الأخرى الذي سيتم وضعه لأول مرة في المدار".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "قائم 100"
الحامل للأقمار الصناعية.
وأعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه "اكتمل بنجاح اختبار الطيران للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية بمحرك يعمل بالوقود الصلب".
وأعلنت إيران في وقت سابق إطلاق القمر الصناعي "خيّام"
بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيّام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.