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https://sputnikarabic.ae/20221106/إيلون-ماسك-يمنح-علامة-التوثيق-الزرقاء-على-تويتر-مقابل-8-دولارات-شهريا-1069874138.html
إيلون ماسك يمنح "علامة التوثيق الزرقاء" على "تويتر" مقابل 8 دولارات شهريا
إيلون ماسك يمنح "علامة التوثيق الزرقاء" على "تويتر" مقابل 8 دولارات شهريا
أعلنت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن إتاحة علامة توثيق الحسابات الزرقاء لكافة ‏مستخدميها، مقابل أن يدفعوا 8 دولارات شهريا، وذلك في أول مراجعة رئيسية يطبقها... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T07:53+0000
2022-11-06T07:53+0000
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وقام "تويتر"، أمس السبت، بتحديث تطبيقه على متجر "آبل"، ليعلن عن بدءه في تحصيل 8 دولارات مقابل الحصول على علامة التحقق الزرقاء.وكتب تحديث تطبيق "تويتر" على متجر "آبل" إن أولئك الذين "يشتركون الآن" مقابل 7.99 دولار شهريا، يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسماء المستخدمين الخاصة بهم، "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل".وقبل أن يمتلك إيلون ماسك شركة "تويتر" ، كانت علامات توثيق الحسابات الزرقاء الموضوعة بجوار اسم مستخدم الشخص تعني أن "تويتر" أكد أن الحساب يخص الشخص أو الشركة التي تطالب بالحصول عليها.ولم يوضح "تويتر" في تحديثه الجديد على متجر "آبل" كيف أو ما إذا كانت منصة التغريدات تخطط للتحقق من هوية المستخدم، بخلاف فرضها رسوم مالية.فضلا عن ذلك، أعلن الملياردير، إيلون ماسك أمس السبت، أن منصة "تويتر" ستسمح قريبا للمستخدمين بإنشاء منشورات طويلة.وقال ماسك على حسابه: "سيضيف "تويتر" قريبا القدرة على إرفاق نص طويل بالتغريدات، مما ينهي سخافة لقطات شاشة المفكرة".كما وعد ماسك في تغريدة لاحقة بتحسين وظيفة البحث على الشبكة الاجتماعية.وكان إيلون ماسك أنهى أخيرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، الأسبوع الماضي، وجاء ذلك قبل وقت قصير من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتحديد من سيسيطر على الكونغرس الأمريكي.
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تويتر, مجتمع, إيلون ماسك, منوعات
تويتر, مجتمع, إيلون ماسك, منوعات

إيلون ماسك يمنح "علامة التوثيق الزرقاء" على "تويتر" مقابل 8 دولارات شهريا

07:53 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلنت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن إتاحة علامة توثيق الحسابات الزرقاء لكافة ‏مستخدميها، مقابل أن يدفعوا 8 دولارات شهريا، وذلك في أول مراجعة رئيسية يطبقها الملياردير، إيلون ‏ماسك، على منصة التغريدات.‏
وقام "تويتر"، أمس السبت، بتحديث تطبيقه على متجر "آبل"، ليعلن عن بدءه في تحصيل 8 دولارات مقابل الحصول على علامة التحقق الزرقاء.
وكتب تحديث تطبيق "تويتر" على متجر "آبل" إن أولئك الذين "يشتركون الآن" مقابل 7.99 دولار شهريا، يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسماء المستخدمين الخاصة بهم، "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل".
وقبل أن يمتلك إيلون ماسك شركة "تويتر" ، كانت علامات توثيق الحسابات الزرقاء الموضوعة بجوار اسم مستخدم الشخص تعني أن "تويتر" أكد أن الحساب يخص الشخص أو الشركة التي تطالب بالحصول عليها.
ولم يوضح "تويتر" في تحديثه الجديد على متجر "آبل" كيف أو ما إذا كانت منصة التغريدات تخطط للتحقق من هوية المستخدم، بخلاف فرضها رسوم مالية.
فضلا عن ذلك، أعلن الملياردير، إيلون ماسك أمس السبت، أن منصة "تويتر" ستسمح قريبا للمستخدمين بإنشاء منشورات طويلة.
وقال ماسك على حسابه: "سيضيف "تويتر" قريبا القدرة على إرفاق نص طويل بالتغريدات، مما ينهي سخافة لقطات شاشة المفكرة".
كما وعد ماسك في تغريدة لاحقة بتحسين وظيفة البحث على الشبكة الاجتماعية.
وكان إيلون ماسك أنهى أخيرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، الأسبوع الماضي، وجاء ذلك قبل وقت قصير من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتحديد من سيسيطر على الكونغرس الأمريكي.
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