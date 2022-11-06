https://sputnikarabic.ae/20221106/ارتفاع-إنتاج-سلطنة-عمان-من-النفط-بنسبة-104-1069888570.html
ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.4%
ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.4%
أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.4 % حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:56+0000
2022-11-06T16:56+0000
2022-11-06T16:56+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعا بنسبة 14.1 % خلال هذه الفترة، في وقت شهد انخفاض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.في سياق متصل، سجل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاعا بنسبة 58 %، حتى نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 96.2 دولار للبرميل مقارنة بـ60.9 دولار للبرميل في الفترة نفسها 2021، فيما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط 10.4 % حتى نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط سجل ارتفاعا بنسبة 14.6 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.من ناحية أخرى سجل إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 16.4 % ليصل إلى 39 مليارا و197 مليونا و900 ألف متر مكعب.يذكر أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان قالت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قرارات مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة ومعطيات السوق.وذكرت الوزارة، عبر "تويتر"، "تبنى قرارات أوبك + على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض، والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي".
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العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان
ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.4%
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أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 10.4 % حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 289 مليونا و785 ألفا و600 برميل.
وأوضحت صحيفة
"الاقتصادية" أن إنتاج النفط الخام وحده سجل ارتفاعا بنسبة 14.1 % خلال هذه الفترة، في وقت شهد انخفاض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
في سياق متصل، سجل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاعا بنسبة 58 %، حتى نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 96.2 دولار للبرميل مقارنة بـ60.9 دولار للبرميل في الفترة نفسها 2021، فيما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط 10.4 % حتى نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط سجل ارتفاعا بنسبة 14.6 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
من ناحية أخرى سجل إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 16.4 % ليصل إلى 39 مليارا و197 مليونا و900 ألف متر مكعب.
يذكر أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان قالت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قرارات مجموعة "أوبك +" للدول المصدرة للنفط تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة ومعطيات السوق.
وذكرت الوزارة، عبر "تويتر"، "تبنى قرارات أوبك + على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض، والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي".