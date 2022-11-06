https://sputnikarabic.ae/20221106/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-سقوط-طائرة-في-بحيرة-فيكتوريا-بتنزانيا-إلى-19-قتيلا-1069884545.html
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 19 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 19 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا قرب مدينة بوكوبا بإقليم كاغيرا شمال غربي تنزانيا إلى 19 قتيلا. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:25+0000
2022-11-06T15:25+0000
2022-11-06T15:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت هيئة الإذاعة التنزانية "تي بي سي" بأنه "تأكد مصرع 19 شخصًا في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "بريسيشين إير" في نطقة كاغيرا بوقت سابق اليوم.يذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطارا غزيرة تسببت في تحطم الطائرة، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير... تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار"، وأضاف موامباغيل: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 19 قتيلا
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ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط طائرة في بحيرة فيكتوريا قرب مدينة بوكوبا بإقليم كاغيرا شمال غربي تنزانيا إلى 19 قتيلا.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت هيئة الإذاعة التنزانية "تي بي سي" بأنه "تأكد مصرع 19 شخصًا في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "بريسيشين إير" في نطقة كاغيرا بوقت سابق اليوم.
يذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة "برسيشن إير" سقطت في بحيرة فيكتوريا
بينما كانت تحاول الهبوط بمطار في مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.
وأكدت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية بأن عاصفة وأمطارا غزيرة تسببت في تحطم الطائرة، صباح اليوم، التي أشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث، كما قالت وسائل إعلام محلية إن 53 شخصا بينهم 49 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير... تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار"، وأضاف موامباغيل: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".