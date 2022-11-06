https://sputnikarabic.ae/20221106/الأعلى-في-العالم-الصحة-العالمية-تقول-إن-661-من-الذكور-الأردنيين-مدخنون-1069890062.html

الأعلى في العالم... "الصحة العالمية" تقول إن 66.1% من الذكور الأردنيين مدخنون

الأعلى في العالم... "الصحة العالمية" تقول إن 66.1% من الذكور الأردنيين مدخنون

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 66.1% من الذكور الأردنيين مدخنون، وأن مواطني المملكة ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T17:58+0000

2022-11-06T17:58+0000

2022-11-06T17:58+0000

منظمة الصحة العالمية

أخبار الأردن

العالم العربي

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وقالت المنظمة في تقرير لها، مبني على نتائج مسح أجرته بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية إن "66.1% من الذكور الأردنيين يدخنون منتجات السجائر والأرجيلة، بالإضافة إلى 16.4% يستخدمون السجائر الإلكترونية".وأشارت إلى أنه وفق نتائج المسح فإن الأردن هو الأول على مستوى العالم في نسبة التدخين بين الذكور في الفئة العمرية بين 18 إلى 69 عاما، على ما نقلته صحيفة "الدستور" المحلية.وكشفت "الصحة العالمية" أن العائلة الأردنية تنفق شهريا على التدخين 73.6 دينار (104 دولارات)، وهو أكثر مما تنفقه كل عائلة على كل من الفاكهة (26.6 دينار)، والألبان والبيض (38.2 دينار)، والخضار والبقوليات (42.1 دينار) واللحوم والدواجن (50.4 دينار شهريا).وأكدت أن العائدات من التدخين في الأردن تبلغ 899 مليون دينار، لكن الحكومة تتحمل بعد ذلك ما يزيد عن المليار و700 مليون بسبب أضرار التدخين على المستوى البعيد لما يسببه التدخين من أضرار وأمراض كبيرة ومستعصية.في سياق متصل، أوصت منسقة الأمراض غير السارية في مكتب منظمة الصحة العالمية بالأردن، الدكتورة هالة بو كردانة، برفع أسعار مشتقات التبغ بما فيها أسعار الدخان، ومنع التدخين في الأماكن العامة بشكل نهائي، وذلك لخفض أعداد المدخنين في المملكة، بحسب وكالة "عمون" المحلية.

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