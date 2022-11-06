https://sputnikarabic.ae/20221106/الأمم-المتحدة-تحض-ماسك-على-احترام-تويتر-لحقوق-الإنسان-1069871571.html
الأمم المتحدة تحض ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة تحض ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان
حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت أمس... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T01:18+0000
2022-11-06T01:18+0000
2022-11-06T01:18+0000
إيلون ماسك
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
وقال تورك في رسالته إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".وأعرب المفوض الأممي عن "قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه".ونشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث يتابعه أكثر من 25 ألف شخص.وذكر المفوض 6 مبادئ حقوقية أساسية، وحث ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.وأكمل إيلون ماسك صفقة لشراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار أمريكي في أكتوبر الماضي ليسيطر على شركة موقع التدوين المصغر.وبحسب تقارير وسائل الإعلام، قامت الشركة يوم الجمعة بتسريح الآلاف من الموظفين في إداراتها كجزء من خطة مشددة لخفض التكاليف.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بايدن-يقول-إن-إيلون-ماسك-اشترى-منصة-تنثر-الأكاذيب-في-أرجاء-العالم-1069844844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, تويتر
الأمم المتحدة تحض ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان
تابعنا عبر
حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت أمس السبت.
وكتب تورك، "على غرار جميع الشركات، يتعين على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها
وأن تتخذ خطوات لمعالجتها. على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك".
وقال تورك في رسالته إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة "لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة".
وأعرب المفوض الأممي عن "قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه".
ونشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث يتابعه أكثر من 25 ألف شخص.
وذكر المفوض 6 مبادئ حقوقية أساسية، وحث ماسك على تبنيها في إدارة تويتر. ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.
وأكمل إيلون ماسك صفقة لشراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار أمريكي في أكتوبر الماضي ليسيطر على شركة موقع التدوين المصغر.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام، قامت الشركة يوم الجمعة بتسريح الآلاف من الموظفين في إداراتها كجزء من خطة مشددة لخفض التكاليف.