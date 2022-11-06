https://sputnikarabic.ae/20221106/الاتحاد-الأوروبي-والإمارات-يبحثان-الارتقاء-بعلاقاتهما-إلى-مستوى-استراتيجي-1069879046.html
الاتحاد الأوروبي والإمارات يبحثان الارتقاء بعلاقاتهما إلى "مستوى استراتيجي"
الاتحاد الأوروبي والإمارات يبحثان الارتقاء بعلاقاتهما إلى "مستوى استراتيجي"
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات بين الاتحاد... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T12:52+0000
2022-11-06T12:52+0000
2022-11-06T12:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف بوريل عبر "تويتر" أن التعاون بين الاتحاد والإمارات سيمكن الجانبين من مواجهة التحديات المشتركة مثل التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن بن زايد التقى بوريل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة.كما استعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.وبدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي لبوريل حرص بلاده على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والإمارات يبحثان الارتقاء بعلاقاتهما إلى "مستوى استراتيجي"
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات بين الاتحاد وبلاده ورفعها لمستوى استراتيجي.
وأضاف بوريل عبر "تويتر" أن التعاون بين الاتحاد والإمارات سيمكن الجانبين من مواجهة التحديات المشتركة مثل التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.
وفي السياق، ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية، أن بن زايد التقى بوريل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات
والاتحاد الأوروبي إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة.
كما استعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا.
وبدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي لبوريل حرص بلاده على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي
ودوله.