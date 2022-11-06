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https://sputnikarabic.ae/20221106/البيت-الأبيض-يجادل-بشأن-حذفه-تغريدة-عن-بايدن-اتهمت-بالتضليل-1069872942.html
البيت الأبيض يجادل بشأن حذفه تغريدة عن بايدن اتهمت بالتضليل
البيت الأبيض يجادل بشأن حذفه تغريدة عن بايدن اتهمت بالتضليل
جادلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التغريدة التي كانت على حساب البيت الأبيض على ‏‏"تويتر"، وتروج لزيادات الضمان الاجتماعي في عهده، تم حذفها لأنها كانت... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T06:48+0000
2022-11-06T06:48+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن "التغريدة التي نسبت الفضل للرئيس جو بايدن في "أكبر زيادة" في فحوصات الضمان الاجتماعي خلال عقد من الزمن، كان ينبغي أن تتضمن معلومات سياقية أخرى"، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وجاء في التغريدة المحذوفة: "يحصل كبار السن على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم خلال 10 سنوات من خلال قيادة الرئيس بايدن".وتم حذف التغريدة بعد أن عرض "تويتر" سياقا تصحيحيا حول مضمون التغريدة، قالت فيها إن الزيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن ترجع في الواقع إلى التضخم.وأضاف جان بيير إنه "كان يجب أن تتضمن التغريدة تفاصيل حول كيفية انخفاض أقساط التأمين الصحي لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات".وأضافت أن "التغريدة كان ينبغي أن تظهر تباينا واضحا بين موقف بايدن بشأن الضمان الاجتماعي وموقف الجمهوريين"، الذين اتهمتهم بدعم التخفيضات في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يجادل بشأن حذفه تغريدة عن بايدن اتهمت بالتضليل

06:48 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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جادلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التغريدة التي كانت على حساب البيت الأبيض على ‏‏"تويتر"، وتروج لزيادات الضمان الاجتماعي في عهده، تم حذفها لأنها كانت "غير مكتملة".‏
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن "التغريدة التي نسبت الفضل للرئيس جو بايدن في "أكبر زيادة" في فحوصات الضمان الاجتماعي خلال عقد من الزمن، كان ينبغي أن تتضمن معلومات سياقية أخرى"، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وجاء في التغريدة المحذوفة: "يحصل كبار السن على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم خلال 10 سنوات من خلال قيادة الرئيس بايدن".
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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وتم حذف التغريدة بعد أن عرض "تويتر" سياقا تصحيحيا حول مضمون التغريدة، قالت فيها إن الزيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن ترجع في الواقع إلى التضخم.
وأضاف جان بيير إنه "كان يجب أن تتضمن التغريدة تفاصيل حول كيفية انخفاض أقساط التأمين الصحي لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات".
وأضافت أن "التغريدة كان ينبغي أن تظهر تباينا واضحا بين موقف بايدن بشأن الضمان الاجتماعي وموقف الجمهوريين"، الذين اتهمتهم بدعم التخفيضات في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.
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