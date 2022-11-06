https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-أحبط-تهريب-مخدرات-من-مصر-بـ-180-ألف-دولار-1069891700.html
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط تهريب مخدرات من مصر بـ 180 ألف دولار
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط تهريب مخدرات من مصر بـ 180 ألف دولار
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية تبلغ قيمتها نحو 180 ألف دولار، وهو الإعلان الثاني من نوعه خلال 24... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T19:11+0000
2022-11-06T19:11+0000
2022-11-06T19:11+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
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وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "للمرة الثانية في اليومين الأخيرين؛ أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات أخرى تقدر قيمتها بحوالي 640 ألف شيكل (180 ألف دولار).وأضاف أن جنوده رصدوا قبل وقت قصير مساء اليوم "عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (قوة عسكرية تابعة للقيلادة الجنوبية بالجيش)".وتابع: "أحبط المقاتلون المتواجدون في الجوار التهريب، وضبطوا حقيبة تم العثور فيها على حوالي 16 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 640 ألف شيكل".ومساء أمس السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار) من الأراضي المصرية.وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط تهريب مخدرات من مصر بـ 180 ألف دولار
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية تبلغ قيمتها نحو 180 ألف دولار، وهو الإعلان الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.
وأوضح الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "للمرة الثانية في اليومين الأخيرين؛ أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات أخرى تقدر قيمتها بحوالي 640 ألف شيكل (180 ألف دولار).
وأضاف أن جنوده رصدوا قبل وقت قصير مساء اليوم "عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (قوة عسكرية تابعة للقيلادة الجنوبية بالجيش)".
وتابع: "أحبط المقاتلون المتواجدون في الجوار التهريب، وضبطوا حقيبة تم العثور فيها على حوالي 16 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 640 ألف شيكل".
ومساء أمس السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات
بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار) من الأراضي المصرية.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.