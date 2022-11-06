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https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-ومقاتلات-الجيل-الخامس-1069883952.html
الجيش الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة ومقاتلات الجيل الخامس
الجيش الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة ومقاتلات الجيل الخامس
أكد الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:10+0000
2022-11-06T15:10+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"، إنه "تم تنفيذ جميع مراحل بناء وتحديث منظومة "باور 373" في إطار عمل مشترك من قبل الأعزاء في وزارة الدفاع وقوة الدفاع الجوي للجيش"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح العميد صباحي فرد، أن "بناء مثل هذه المنظومة بمثل هذا النطاق والقوة في العالم يتطلب سنوات من الوقت"، مؤكدا أنها "قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة وجميع الطائرات حتى طائرات الجيل الخامس ذات المقطع العرضي المنخفض للغاية".وأضاف: "نحن من الدول القلائل في العالم التي استطاعت بناء هذه المنظومة المحلية القوية جدا. وكلما تقدمت التهديدات إلى الأمام فإن منظومة "باور 373" وسائر منظومات الدفاع الجوي في البلاد تتقدم أكثر إلى الأمام متجاوزة لها".وأعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، فيوقت سابق اليوم، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".وقال أشتياني: إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20221106/وزير-الدفاع-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-6-أهداف-وتدميرها-في-وقت-واحد-1069875288.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

الجيش الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة ومقاتلات الجيل الخامس

15:10 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020
مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 99 التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أكد الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس.
وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"، إنه "تم تنفيذ جميع مراحل بناء وتحديث منظومة "باور 373" في إطار عمل مشترك من قبل الأعزاء في وزارة الدفاع وقوة الدفاع الجوي للجيش"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
وزير الدفاع الإيراني يقول إن منظومة "باور 373" قادرة على مواجهة 6 أهداف وتدميرها في وقت واحد
08:56 GMT
وأوضح العميد صباحي فرد، أن "بناء مثل هذه المنظومة بمثل هذا النطاق والقوة في العالم يتطلب سنوات من الوقت"، مؤكدا أنها "قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة وجميع الطائرات حتى طائرات الجيل الخامس ذات المقطع العرضي المنخفض للغاية".
وأضاف: "نحن من الدول القلائل في العالم التي استطاعت بناء هذه المنظومة المحلية القوية جدا. وكلما تقدمت التهديدات إلى الأمام فإن منظومة "باور 373" وسائر منظومات الدفاع الجوي في البلاد تتقدم أكثر إلى الأمام متجاوزة لها".
وأعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، فيوقت سابق اليوم، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني: إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".
وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبار ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر.
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