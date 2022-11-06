https://sputnikarabic.ae/20221106/الريال-الإيراني-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1069886576.html
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق
انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق المفتوح غير المنظم، مع استمرار الاضطرابات الداخلية وضعف الآمال في إحياء الاتفاق النووي. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:19+0000
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وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، تراجع الريال إلى ما متوسطه 363500 مقابل الدولار الواحد أمس السبت. فقد الريال أكثر من 40% مقابل العملة الأمريكية منذ أغسطس/ آب 2021.يمكن أن يُعزى الانخفاض في قيمة العملة جزئيا إلى عدم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سينهي العقوبات المفروضة على طهران مقابل الالتزام بكبح برنامجها النووي. وكذلك بسبب احتجاجات قالت السلطات إنها تحولت إلى سلسلة من أعمال الشغب في البلاد.وقال مصدر للوكالة، إن العملة الإيرانية تعاني أيضا من تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال خارجة من سوق الأسهم، حيث يتطلع الإيرانيون إلى جمع السيولة لشراء العملات الأجنبية للتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.بالأمس، أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في إيران.فيما أعلنت مخابرات الحرس الثوري، في إيران، القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان، قالت إنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مقتل-4-أفراد-من-قوى-الأمن-الداخلي-جنوب-شرقي-إيران-1069874964.html
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, اقتصاد
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق
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انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق المفتوح غير المنظم، مع استمرار الاضطرابات الداخلية وضعف الآمال في إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب ما نقلته وكالة
"بلومبيرغ"، تراجع الريال إلى ما متوسطه 363500 مقابل الدولار الواحد أمس السبت. فقد الريال أكثر من 40% مقابل العملة الأمريكية منذ أغسطس/ آب 2021.
يمكن أن يُعزى الانخفاض في قيمة العملة جزئيا إلى عدم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سينهي العقوبات المفروضة على طهران مقابل الالتزام بكبح برنامجها النووي. وكذلك بسبب احتجاجات قالت السلطات إنها تحولت إلى سلسلة من أعمال الشغب في البلاد.
وقال مصدر للوكالة، إن العملة الإيرانية تعاني أيضا من تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال خارجة من سوق الأسهم، حيث يتطلع الإيرانيون إلى جمع السيولة لشراء العملات الأجنبية للتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
بالأمس، أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان
نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.
اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في إيران
.
فيما أعلنت مخابرات الحرس الثوري، في إيران، القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان، قالت إنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية
.