عربي
https://sputnikarabic.ae/20221106/الريال-الإيراني-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1069886576.html
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق
انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق المفتوح غير المنظم، مع استمرار الاضطرابات الداخلية وضعف الآمال في إحياء الاتفاق النووي. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T16:19+0000
2022-11-06T16:19+0000
إيران
أخبار إيران
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069886421_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d16549d0432ce3eadcffa3cf2e95c57.jpg
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، تراجع الريال إلى ما متوسطه 363500 مقابل الدولار الواحد أمس السبت. فقد الريال أكثر من 40% مقابل العملة الأمريكية منذ أغسطس/ آب 2021.يمكن أن يُعزى الانخفاض في قيمة العملة جزئيا إلى عدم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سينهي العقوبات المفروضة على طهران مقابل الالتزام بكبح برنامجها النووي. وكذلك بسبب احتجاجات قالت السلطات إنها تحولت إلى سلسلة من أعمال الشغب في البلاد.وقال مصدر للوكالة، إن العملة الإيرانية تعاني أيضا من تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال خارجة من سوق الأسهم، حيث يتطلع الإيرانيون إلى جمع السيولة لشراء العملات الأجنبية للتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.بالأمس، أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في إيران.فيما أعلنت مخابرات الحرس الثوري، في إيران، القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان، قالت إنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مقتل-4-أفراد-من-قوى-الأمن-الداخلي-جنوب-شرقي-إيران-1069874964.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069886421_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56d1090b179a4e755dd97b6ea74bfc2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, اقتصاد

الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

16:19 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / HOSHANG HASHIMIالريال الإيراني
الريال الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / HOSHANG HASHIMI
تابعنا عبرTelegram
انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق المفتوح غير المنظم، مع استمرار الاضطرابات الداخلية وضعف الآمال في إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، تراجع الريال إلى ما متوسطه 363500 مقابل الدولار الواحد أمس السبت. فقد الريال أكثر من 40% مقابل العملة الأمريكية منذ أغسطس/ آب 2021.
يمكن أن يُعزى الانخفاض في قيمة العملة جزئيا إلى عدم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سينهي العقوبات المفروضة على طهران مقابل الالتزام بكبح برنامجها النووي. وكذلك بسبب احتجاجات قالت السلطات إنها تحولت إلى سلسلة من أعمال الشغب في البلاد.
وقال مصدر للوكالة، إن العملة الإيرانية تعاني أيضا من تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال خارجة من سوق الأسهم، حيث يتطلع الإيرانيون إلى جمع السيولة لشراء العملات الأجنبية للتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
مقتل 4 أفراد من قوى الأمن الداخلي جنوب شرقي إيران
08:48 GMT
بالأمس، أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملة الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.
اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، وكالة المخابرات الأمريكية و"الموساد" ومجموعاتهما، بأنهما المنظمين الرئيسيين لأعمال الشغب في إيران.
فيما أعلنت مخابرات الحرس الثوري، في إيران، القبض على عناصر 3 خلايا إرهابية وتخريبية في محافظات خوزستان وفارس وأصفهان، قالت إنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала