https://sputnikarabic.ae/20221106/الصحة-العالمية-تتوقع-وفاة-250-ألف-حالة-سنويا-بسبب-سوء-التغذية-الناتج-عن-تغير-المناخ-1069890731.html
الصحة العالمية تتوقع وفاة 250 ألف حالة سنويا بسبب سوء التغذية الناتج عن تغير المناخ
الصحة العالمية تتوقع وفاة 250 ألف حالة سنويا بسبب سوء التغذية الناتج عن تغير المناخ
توقع تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية أن يتسبب تغير المناخ بين عامي 2030 و2050 في وفاة ما يقرب من 250 ألف حالة إضافية كل عام بسبب سوء... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:26+0000
2022-11-06T18:26+0000
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وأوضح غيبريسوس قائلا إن "صحتنا تعتمد على جودة النظم البيئية التي تحيط بنا، والتي تتعرض الآن للتهديد من إزالة الغابات والزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي والتنمية الحضرية السريعة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "آسيا" الدولية.وحذر غيبريسوس من أن التعدي على مواطن الحيوانات يعزز من انتشار الفيروسات الضارة بالبشر للانتقال من مضيفها الحيواني.جاءت تصريحات غيبريسوس على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث ترى المنظمة أن المؤتمر يجب أن يختتم بإحراز تقدم بشأن الأهداف الأربعة الرئيسية للتخفيف والتكيف والتمويل والتعاون لمعالجة أزمة المناخ.وقالت الصحة العالمية في بيان لها، إن تركيزها سينصب على التهديد الصحي الناجم عن أزمة المناخ والمكاسب الصحية الضخمة التي قد تأتي من العمل المناخي الأقوى في قلب المناقشات.وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الصحة العالمية تتوقع وفاة 250 ألف حالة سنويا بسبب سوء التغذية الناتج عن تغير المناخ
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توقع تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية أن يتسبب تغير المناخ بين عامي 2030 و2050 في وفاة ما يقرب من 250 ألف حالة إضافية كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وأوضح غيبريسوس قائلا إن "صحتنا تعتمد على جودة النظم البيئية التي تحيط بنا، والتي تتعرض الآن للتهديد من إزالة الغابات والزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي والتنمية الحضرية السريعة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "آسيا" الدولية.
وحذر غيبريسوس من أن التعدي على مواطن الحيوانات يعزز من انتشار الفيروسات الضارة بالبشر للانتقال من مضيفها الحيواني.
جاءت تصريحات غيبريسوس على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث ترى المنظمة أن المؤتمر يجب أن يختتم بإحراز تقدم بشأن الأهداف الأربعة الرئيسية للتخفيف والتكيف والتمويل والتعاون لمعالجة أزمة المناخ.
وقالت الصحة العالمية في بيان لها، إن تركيزها سينصب على التهديد الصحي الناجم عن أزمة المناخ والمكاسب الصحية الضخمة التي قد تأتي من العمل المناخي الأقوى في قلب المناقشات.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27"
بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.