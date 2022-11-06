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https://sputnikarabic.ae/20221106/العاهل-المغربي-يقول-إن-الدفاع-عن-مغربية-الصحراء-يتم-وفق-منظور-سياسي-وتنموي-ويعلن-عن-برنامج-تنموي-1069893396.html
العاهل المغربي يقول إن الدفاع عن مغربية الصحراء يتم وفق منظور سياسي وتنموي ويعلن عن برنامج تنموي لها
العاهل المغربي يقول إن الدفاع عن مغربية الصحراء يتم وفق منظور سياسي وتنموي ويعلن عن برنامج تنموي لها
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن برنامج تنموي بقيمة 77 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، لتنمية الصحراء الغربية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T20:09+0000
2022-11-06T20:09+0000
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الرباط - سبوتنيك. وقال العاهل المغربي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ47 على المسيرة الخضراء في المغرب، اليوم الأحد إنه "نعلن عن برنامج تنموي بقيمة 77 مليار درهم [7.1 مليار دولار] للأقاليم الجنوبية [الصحراء] للاستجابة لتطلعات السكان".وأضاف أن "الدفاع عن مغربية الصحراء يتم وفق منظور سياسي وتنموي".وتقترح الرباط منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية، لكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين أن الجزائر ظلت تدعم حركة البوليساريو التي تسعى إلى الانفصال.
https://sputnikarabic.ae/20220909/المغرب-بصدد-إطلاق-مشروع-زراعي-بتكلفة-213-مليون-دولار-في-الصحراء-الغربية-1067532196.html
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أخبار المغرب اليوم, ازمة المغرب والبوليساريو, موقف المغرب, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, ازمة المغرب والبوليساريو, موقف المغرب, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يقول إن الدفاع عن مغربية الصحراء يتم وفق منظور سياسي وتنموي ويعلن عن برنامج تنموي لها

20:09 GMT 06.11.2022
© AFP 2022العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022
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أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن برنامج تنموي بقيمة 77 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، لتنمية الصحراء الغربية.
الرباط - سبوتنيك. وقال العاهل المغربي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ47 على المسيرة الخضراء في المغرب، اليوم الأحد إنه "نعلن عن برنامج تنموي بقيمة 77 مليار درهم [7.1 مليار دولار] للأقاليم الجنوبية [الصحراء] للاستجابة لتطلعات السكان".
وأضاف أن "الدفاع عن مغربية الصحراء يتم وفق منظور سياسي وتنموي".
وتقترح الرباط منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية، لكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
المغرب بصدد إطلاق مشروع زراعي بتكلفة 213 مليون دولار في الصحراء الغربية
9 سبتمبر, 16:41 GMT
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين أن الجزائر ظلت تدعم حركة البوليساريو التي تسعى إلى الانفصال.
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