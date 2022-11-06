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العراق... مقترح في مجلس النواب لإعداد موازنة متوسطة الأجل
العراق... مقترح في مجلس النواب لإعداد موازنة متوسطة الأجل
كشف عضو مجلس النواب العراقي المستقل رائد حمدان المالكي، اليوم الأحد، عن مقترح نيابي يهدف إلى إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:04+0000
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وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: "إن النواب قدموا مقترحا الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادا إلى القانون المختص"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".ويلزم المقترح وزارة المالية الاتحادية بإعداد الموازنة المتوسطة للمدة المشار إليها، على أن تكون السنة الأولى وجوبية بعد تشريعها، ويكون لمجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط، الحق في تعديلها للسنتين الثانية والثالثة بموافقة مجلس النواب.وأكد المالكي أن النواب طلبوا من الجهات ذات الصلة المشار إليها النظر في المقترح "الذي يستند إلى مبررات واقعية"، بغرض وضع خطة مالية للدولة وبسقف زمني متوسط، مؤكدا أهمية تقدير الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمارية.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد

العراق... مقترح في مجلس النواب لإعداد موازنة متوسطة الأجل

14:04 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
مجلس النواب العراقي. صورة أرشفية
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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كشف عضو مجلس النواب العراقي المستقل رائد حمدان المالكي، اليوم الأحد، عن مقترح نيابي يهدف إلى إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: "إن النواب قدموا مقترحا الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادا إلى القانون المختص"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
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ويلزم المقترح وزارة المالية الاتحادية بإعداد الموازنة المتوسطة للمدة المشار إليها، على أن تكون السنة الأولى وجوبية بعد تشريعها، ويكون لمجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط، الحق في تعديلها للسنتين الثانية والثالثة بموافقة مجلس النواب.
وأكد المالكي أن النواب طلبوا من الجهات ذات الصلة المشار إليها النظر في المقترح "الذي يستند إلى مبررات واقعية"، بغرض وضع خطة مالية للدولة وبسقف زمني متوسط، مؤكدا أهمية تقدير الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمارية.
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