https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-مدينة-ستخانوف-بلوغانسك-1069873327.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم الأحد. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T07:13+0000
2022-11-06T07:13+0000
2022-11-06T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات المسلحة الأوكرانية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 07.20 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس" (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".وبحسب البيان معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منه.في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ألشيفسك-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1069871812.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية
جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك
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أطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ستخانوف في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم الأحد.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 07.20 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ "هيمارس"
(جرى إطلاق أربعة صواريخ)".
وبحسب البيان معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منه.
في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.