https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ألشيفسك-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1069871812.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ هيمارس
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ هيمارس
قالت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية لدى المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ألشيفسك باستخدام... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T03:08+0000
2022-11-06T03:08+0000
2022-11-06T03:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وبحسب البيان، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة في أوكرانيا في الساعة (01:35 بالتوقيت المحلي، 22:35 بتوقيت غرينتش يوم السبت في ألشيفسك، باستخدام قاذفة صواريخ هيمارس".ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ألشيفسك في لوغانسك بصواريخ هيمارس
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قالت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية لدى المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ألشيفسك باستخدام صواريخ هيمارس.
وبحسب البيان، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة في أوكرانيا
في الساعة (01:35 بالتوقيت المحلي، 22:35 بتوقيت غرينتش يوم السبت في ألشيفسك، باستخدام قاذفة صواريخ هيمارس".
ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.
في نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تشمل ذخيرة لمنصات هيمارس، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.