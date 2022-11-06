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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-دونباس-وتصيب-مدنيين-بجروح-مختلفة--1069872491.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة
القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة
أفاد مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدونيتسك، صباح اليوم الأحد، عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، وذلك جراء القصف الأوكراني للمنطقة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T05:58+0000
2022-11-06T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدر المقر بيانا رسميا وجاء فيه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 6 نوفمبر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك أصيب 4 مدنيين".وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن تضرر خط الأنابيب الغاز في المدينة نتيجة قصف القوات الأوكرانية.وقال بريخودكو، إن غورلوفكا تعرضت لقصف آخر، وأصيب مدنيان. وبحسب قوله، فقد تم تقديم المساعدة الطبية لهم.
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القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة

05:58 GMT 06.11.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أفاد مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدونيتسك، صباح اليوم الأحد، عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، وذلك جراء القصف الأوكراني للمنطقة.
وأصدر المقر بيانا رسميا وجاء فيه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 6 نوفمبر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك أصيب 4 مدنيين".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن تضرر خط الأنابيب الغاز في المدينة نتيجة قصف القوات الأوكرانية.
وقال بريخودكو، إن غورلوفكا تعرضت لقصف آخر، وأصيب مدنيان. وبحسب قوله، فقد تم تقديم المساعدة الطبية لهم.
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