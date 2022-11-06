https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-دونباس-وتصيب-مدنيين-بجروح-مختلفة--1069872491.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة
القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة
أفاد مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدونيتسك، صباح اليوم الأحد، عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، وذلك جراء القصف الأوكراني للمنطقة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T05:58+0000
2022-11-06T05:58+0000
2022-11-06T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدر المقر بيانا رسميا وجاء فيه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 6 نوفمبر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك أصيب 4 مدنيين".وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن تضرر خط الأنابيب الغاز في المدينة نتيجة قصف القوات الأوكرانية.وقال بريخودكو، إن غورلوفكا تعرضت لقصف آخر، وأصيب مدنيان. وبحسب قوله، فقد تم تقديم المساعدة الطبية لهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مناطق دونباس وتصيب مدنيين بجروح مختلفة
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أفاد مقر الدفاع العسكري الإقليمي لدونيتسك، صباح اليوم الأحد، عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة، وذلك جراء القصف الأوكراني للمنطقة.
وأصدر المقر بيانا رسميا وجاء فيه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 6 نوفمبر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي دونيتسك أصيب 4 مدنيين".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن تضرر خط الأنابيب الغاز في المدينة نتيجة قصف القوات الأوكرانية.
وقال بريخودكو، إن غورلوفكا تعرضت لقصف آخر، وأصيب مدنيان. وبحسب قوله، فقد تم تقديم المساعدة الطبية لهم.