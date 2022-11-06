https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-المسلحة-الإيرانية-تقول-إن-النظام-الحاكم-في-أوكرانيا-تابع-لـالصهاينة-والأمريكيين-بامتياز-1069886944.html

القوات المسلحة الإيرانية تقول إن النظام الحاكم في أوكرانيا تابع لـ"الصهاينة" والأمريكيين بامتياز

القوات المسلحة الإيرانية تقول إن النظام الحاكم في أوكرانيا تابع لـ"الصهاينة" والأمريكيين بامتياز

وصفت القوات المسلحة الإيرانية، اتهامات أمريكا وأوكرانيا بمشاركة إيران في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بـ"المزحة والكذب". 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T16:25+0000

2022-11-06T16:25+0000

2022-11-06T16:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "إيران لم تدخل إطلاقا في الأزمة الأوكرانية"، واصفا "مزاعم الاستكبار العالمي في هذا الخصوص بأنها ليست سوى اتهامات لا أساس لها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف العميد شكارجي، أن "النظام الحاكم في أوكرانيا، وبغض النظر عن شعب هذا البلد، هو نظام تابع للصهاينة والأمريكيين بامتياز، ويتكلم بما يمليه عليه هؤلاء فقط، وعليه فنحن نعتبر معظم هذه التصريحات، بأنها مجرد ادعاء".وأوضح القائد العسكري، أن "التبادل بين إيران وروسيا، يعود إلى الفترة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، مشددا على أن "إيران لم تتدخل في هذه الأزمة وكل ما يحدث هو شأنهم".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.وأدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية، مشيرا إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا كاذبة تماما فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليًا بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات.

https://sputnikarabic.ae/20221105/وزير-الخارجية-الإيراني-يقول-إن-طهران-زودت-روسيا-بطائرات-مسيرة-قبل-بدء-العملية-الخاصة-1069853820.html

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