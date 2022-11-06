عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/انقطاع-الكهرباء-عن-جميع-مناطق-مدينة-خيرسون-نتيجة-عمل-إرهابي-1069880474.html
انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي
انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي
أفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق مدينة خيرسون، اليوم الأحد، نتيجة عمل إرهابي تسبب بتضرر أعمدة التوتر العالي في أحد الطرقات... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T13:37+0000
2022-11-06T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_0ecc72ab7ae832b4bf8d12e2e188364b.jpg
وقالت سلطات خيرسون لمراسل "سبوتنيك": "لا يوجد ضوء في جميع أنحاء المدينة، نعم. نحن ننتظر معلومات حول (حدوث) شيء ما".وبدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون للصحفيين، اليوم الأحد، إنه نتيجة للهجوم الإرهابي على خط الكهرباء، تم إقاف مد مدينة خيرسون و9 مناطق سكنية في المنطقة بالكهرباء.ووفقا للمتحدث، فإن إحدى المناطق السكنية التي تم فصلها عن الطاقة هي المركز الإقليمي للمقاطعة، مدينة خيرسون.وكان ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الروسية-تحيد-620-مسلحا-أوكرانيا-ومرتزقا-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخاركوف--1069877969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_045b079ad3207f36db5e6d927cfce963.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي

13:37 GMT 06.11.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق مدينة خيرسون، اليوم الأحد، نتيجة عمل إرهابي تسبب بتضرر أعمدة التوتر العالي في أحد الطرقات السريعة.
وقالت سلطات خيرسون لمراسل "سبوتنيك": "لا يوجد ضوء في جميع أنحاء المدينة، نعم. نحن ننتظر معلومات حول (حدوث) شيء ما".
وبدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون للصحفيين، اليوم الأحد، إنه نتيجة للهجوم الإرهابي على خط الكهرباء، تم إقاف مد مدينة خيرسون و9 مناطق سكنية في المنطقة بالكهرباء.

"نتيجة للهجوم الإرهابي على طريق بيريسلاف - كاخوفكا السريع، تضررت 3 أعمدة خرسانية مسلحة لخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي. وتركت أكثر من 10 مناطق سكنية دون كهرباء. ويعمل فريق خدمات الطوارئ على إزالة العواقب الناجمة عن الهجوم الإرهابي".

المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 620 مسلحا أوكرانيا منهم 40 مرتزقا من أمريكا وبريطانيا وبولندا
11:11 GMT
ووفقا للمتحدث، فإن إحدى المناطق السكنية التي تم فصلها عن الطاقة هي المركز الإقليمي للمقاطعة، مدينة خيرسون.
وكان ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، ما تسبب بدمار كبير".

وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".
وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала