https://sputnikarabic.ae/20221106/انقطاع-الكهرباء-عن-جميع-مناطق-مدينة-خيرسون-نتيجة-عمل-إرهابي-1069880474.html
انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي
انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي
أفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق مدينة خيرسون، اليوم الأحد، نتيجة عمل إرهابي تسبب بتضرر أعمدة التوتر العالي في أحد الطرقات... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T13:37+0000
2022-11-06T13:37+0000
2022-11-06T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت سلطات خيرسون لمراسل "سبوتنيك": "لا يوجد ضوء في جميع أنحاء المدينة، نعم. نحن ننتظر معلومات حول (حدوث) شيء ما".وبدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون للصحفيين، اليوم الأحد، إنه نتيجة للهجوم الإرهابي على خط الكهرباء، تم إقاف مد مدينة خيرسون و9 مناطق سكنية في المنطقة بالكهرباء.ووفقا للمتحدث، فإن إحدى المناطق السكنية التي تم فصلها عن الطاقة هي المركز الإقليمي للمقاطعة، مدينة خيرسون.وكان ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221106/القوات-الروسية-تحيد-620-مسلحا-أوكرانيا-ومرتزقا-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخاركوف--1069877969.html
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روسيا
انقطاع الكهرباء عن جميع مناطق مدينة خيرسون نتيجة عمل إرهابي
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أفاد مراسل وكالة "سبوتينك"، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مناطق مدينة خيرسون، اليوم الأحد، نتيجة عمل إرهابي تسبب بتضرر أعمدة التوتر العالي في أحد الطرقات السريعة.
وقالت سلطات خيرسون لمراسل "سبوتنيك": "لا يوجد ضوء في جميع أنحاء المدينة، نعم. نحن ننتظر معلومات حول (حدوث) شيء ما".
وبدوره، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون للصحفيين
، اليوم الأحد، إنه نتيجة للهجوم الإرهابي على خط الكهرباء، تم إقاف مد مدينة خيرسون و9 مناطق سكنية في المنطقة بالكهرباء.
"نتيجة للهجوم الإرهابي على طريق بيريسلاف - كاخوفكا السريع، تضررت 3 أعمدة خرسانية مسلحة لخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي. وتركت أكثر من 10 مناطق سكنية دون كهرباء. ويعمل فريق خدمات الطوارئ على إزالة العواقب الناجمة عن الهجوم الإرهابي".
المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون
ووفقا للمتحدث، فإن إحدى المناطق السكنية التي تم فصلها عن الطاقة هي المركز الإقليمي للمقاطعة، مدينة خيرسون.
وكان ممثل خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، ما تسبب بدمار كبير".
وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".
وتتصدى الدفاعات الجوية
لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.