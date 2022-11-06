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https://sputnikarabic.ae/20221106/بابا-الفاتيكان-يدعو-الجميع-إلى-مساعدة-ومساندة-لبنان-ويقول-إنه-يتألم-1069891127.html
بابا الفاتيكان يدعو الجميع إلى مساعدة ومساندة لبنان ويقول إنه "يتألم"
بابا الفاتيكان يدعو الجميع إلى مساعدة ومساندة لبنان ويقول إنه "يتألم"
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، الجميع إلى مساعد لبنان، مؤكدا أن "لبنان يسبب له الألم". 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T18:41+0000
2022-11-06T18:41+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وقال البابا فرنسيس، في حديث مع قناة "سكاي نيوز"، إن "لبنان ليس بلدا لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حاليا"، مضيفا: "لا أريد أن أقول أنقذوا لبنان بل أقول ساندوا وساعدوا لبنان على وقف انهياره".ودعا البابا، خلال عودته من رحلته إلى البحرين، "السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام ‏الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".‏وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
https://sputnikarabic.ae/20221101/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-من-عواقب-الفراغ-السياسي-في-لبنان-عقب-انتهاء-ولاية-ميشال-عون-1069705362.html
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أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يدعو الجميع إلى مساعدة ومساندة لبنان ويقول إنه "يتألم"

18:41 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROالبابا فرانسيس متوجها إلى العراق
البابا فرانسيس متوجها إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، الجميع إلى مساعد لبنان، مؤكدا أن "لبنان يسبب له الألم".
وقال البابا فرنسيس، في حديث مع قناة "سكاي نيوز"، إن "لبنان ليس بلدا لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حاليا"، مضيفا: "لا أريد أن أقول أنقذوا لبنان بل أقول ساندوا وساعدوا لبنان على وقف انهياره".
مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب الفراغ السياسي في لبنان عقب انتهاء ولاية ميشال عون
1 نوفمبر, 10:10 GMT
ودعا البابا، خلال عودته من رحلته إلى البحرين، "السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.
وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام ‏الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".‏
وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
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