https://sputnikarabic.ae/20221106/بريطانيا-تقر-8-مايو-من-العام-المقبل-عطلة-رسمية-في-البلاد-1069874594.html
بريطانيا تقر 8 مايو من العام المقبل عطلة رسمية في البلاد
بريطانيا تقر 8 مايو من العام المقبل عطلة رسمية في البلاد
أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو/أيار 2023. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T08:32+0000
2022-11-06T08:32+0000
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وذكرت "بي بي سي" نقلا عن بيان رئاسة الوزراء البريطانية، أن يوم العطلة سيكون في الـ 8 من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سيُنظم في دير ويستمنستر.ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله إن "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا".وأعرب سوناك عن أمله في أن يكرم الشعب "الملك تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".وأضاف أن هذه العطلة ستمنح الناس فرصة "للالتقاء والاحتفال".وكانت بريطانيا قد شهدت يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في الثاني من يونيو/حزيران 1953، وكذلك يوم دفنها في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.ووفقا لتقارير بريطانية، فإن تتويج تشارلز الثالث سيكون أقصر وأقل تكلفة من تتويج والدته، بناء على رغبة الملك.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الملك-تشارلز-الثالث-ينظم-حدثا-عن-المناخ-قبل-قمة-شرم-الشيخ-مباشرة-1069637764.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا تقر 8 مايو من العام المقبل عطلة رسمية في البلاد
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أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو/أيار 2023.
وذكرت
"بي بي سي" نقلا عن بيان رئاسة الوزراء البريطانية، أن يوم العطلة سيكون في الـ 8 من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سيُنظم في دير ويستمنستر.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله إن "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا".
وأعرب سوناك عن أمله في أن يكرم الشعب "الملك تشارلز الثالث
عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".
وأضاف أن هذه العطلة ستمنح الناس فرصة "للالتقاء والاحتفال".
وكانت بريطانيا قد شهدت يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث
الثانية في الثاني من يونيو/حزيران 1953، وكذلك يوم دفنها في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفقا لتقارير بريطانية، فإن تتويج تشارلز الثالث سيكون أقصر وأقل تكلفة من تتويج والدته، بناء على رغبة الملك.