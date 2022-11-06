https://sputnikarabic.ae/20221106/بكين-تعارض-القيود-الكندية-على-شركات-المعادن-الصينية-1069878367.html
بكين تعارض القيود الكندية على شركات المعادن الصينية
بكين تعارض القيود الكندية على شركات المعادن الصينية
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات التي تفرضها الحكومة الكندية على الشركات الصينية لإجبارها على سحب استثماراتها في شركات... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T11:31+0000
2022-11-06T11:31+0000
2022-11-06T11:31+0000
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بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الصيني يعارض بشدة أفعال كندا التي تنتهك وتعرقل التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والكندية بحجة حماية الأمن القومي".كما حثت وزارة التجارة كندا على التوقف عن تسييس العلاقات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للمستثمرين الأجانب بمن فيهم الصينيون، مضيفة أن الحكومة الصينية ستتخذ إجراءات لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.وفي وقت سابق من الأسبوع، أمرت الحكومة الكندية 3 شركات أجنبية صينية المنشأ بتصفية الاستثمارات في شركات المعادن المهمة الكندية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
https://sputnikarabic.ae/20220613/الصين-نحث-كندا-على-وقف-أي-عمل-خطير-ضد-سيادتنا-وأمننا-وعدم-استغلال-ضبط-النفس-الصيني-1063530819.html
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الصين, أخبار كندا, العالم
الصين, أخبار كندا, العالم
بكين تعارض القيود الكندية على شركات المعادن الصينية
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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات التي تفرضها الحكومة الكندية على الشركات الصينية لإجبارها على سحب استثماراتها في شركات المعادن المهمة في كندا المشاركة في مشاريع تعدين الليثيوم.
بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الصيني يعارض بشدة أفعال كندا التي تنتهك وتعرقل التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والكندية بحجة حماية الأمن القومي".
كما حثت وزارة التجارة كندا على التوقف عن تسييس العلاقات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للمستثمرين الأجانب بمن فيهم الصينيون، مضيفة أن الحكومة الصينية ستتخذ إجراءات لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أمرت الحكومة الكندية 3 شركات أجنبية صينية المنشأ بتصفية الاستثمارات في شركات المعادن المهمة الكندية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.