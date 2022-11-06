https://sputnikarabic.ae/20221106/بكين-تعارض-القيود-الكندية-على-شركات-المعادن-الصينية-1069878367.html

بكين تعارض القيود الكندية على شركات المعادن الصينية

بكين تعارض القيود الكندية على شركات المعادن الصينية

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات التي تفرضها الحكومة الكندية على ‏الشركات الصينية لإجبارها على سحب استثماراتها في شركات... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T11:31+0000

2022-11-06T11:31+0000

2022-11-06T11:31+0000

الصين

أخبار كندا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104230/89/1042308985_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_508d0e3146a63b2be09b5730a26c9e8d.jpg

بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الصيني يعارض بشدة أفعال كندا التي تنتهك وتعرقل التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والكندية بحجة حماية الأمن القومي".كما حثت وزارة التجارة كندا على التوقف عن تسييس العلاقات الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للمستثمرين الأجانب بمن فيهم الصينيون، مضيفة أن الحكومة الصينية ستتخذ إجراءات لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.وفي وقت سابق من الأسبوع، أمرت الحكومة الكندية 3 شركات أجنبية صينية المنشأ بتصفية الاستثمارات في شركات المعادن المهمة الكندية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

https://sputnikarabic.ae/20220613/الصين-نحث-كندا-على-وقف-أي-عمل-خطير-ضد-سيادتنا-وأمننا-وعدم-استغلال-ضبط-النفس-الصيني-1063530819.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار كندا, العالم