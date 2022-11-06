https://sputnikarabic.ae/20221106/تجمع-أكثر-من-50-ألف-متظاهر-وسط-عاصمة-مولدوفا-1069880732.html

تجمع أكثر من 50 ألف متظاهر وسط عاصمة مولدوفا

تجمع أكثر من 50 ألف متظاهر وسط عاصمة مولدوفا

تجمع أكثر من 50 ألف شخص، اليوم الأحد، وسط مولدوفا في محاولة الوصول إلى الميدان المركزي في كيشيناو لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T13:45+0000

2022-11-06T13:45+0000

2022-11-06T13:45+0000

العالم

مولدوفا

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وأكد دينو توركانو، أحد منظمي التجمع في العاصمة، أن "الشرطة قطعت طريقهم، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الشعب".وقال فيوريل سيرناوتانو رئيس المفتشية العامة لشرطة مولدوفا للصحفيين، إن أنصار حزب "شور" في كيشيناو حاولوا اختراق الطوق الذي تفرضه الشرطة بالقوة كجزء من الاحتجاج ويحاولون زعزعة استقرار الوضع في البلاد.وينظم حزب "شور"، الذي انضم إليه حزب "الشيوعيون في مولدوفا"، احتجاجات في كيشيناو منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث بلغ في سبتمبر 33.97 في المئة على أساس سنوي.كما تتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.وفي رد فعلها على تحركات "شور"، اتهمت السلطات المولدوفية الحزب بالحصول على تمويل غير قانوني، وتقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية في مكاتبه الإقليمية.يذكر أن مدعي عام مولدوفا أيون مونتينو، أعلن في وقت سابق، عن احتمال تصفية حزب "شور" المعارض، الذي ينظيم مسيرات حاشدة واحتجاجات مطالبة برحيل الحكومة على خلفية تدهور المعيشة إثر العقوبات ضد روسيا.تشير استطلاعات الرأي المتعددة إلى أن نحو 60% من سكان مولدوفا يشككون في أن حزب العمل والتضامن الحاكم سوف يتمكن من البقاء على رأس البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.ويقول نحو 70% من سكان مولدوفا إنهم يشعرون بخيبة أمل من سياسات الحكومة الحالية، ويؤيد ما يقرب من 65% تغييرها.

https://sputnikarabic.ae/20221009/احتجاجات-جديدة-في-عاصمة-مولدوفا-تطالب-برحيل-القيادة-السياسية-وعقد-انتخابات-مبكرة-1068804628.html

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العالم, مولدوفا