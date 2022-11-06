https://sputnikarabic.ae/20221106/ترامب-يشكك-في-قدرة-أمريكا-على-البقاء-لمدة-عامين-آخرين-تحت-حكم-بايدن-1069873498.html

ترامب يشكك في قدرة أمريكا على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن

ترامب يشكك في قدرة أمريكا على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن شكوكه في قدرة بلاده على البقاء لعامين آخرين تحت حكم الديمقراطيين، ملمحا إلى فشل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T07:29+0000

2022-11-06T07:29+0000

2022-11-06T07:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وقال ترامب في كلمة أمام حشد بولاية بنسلفانيا لدعم حزبه الجمهوري، "لا أعرف كيف ستستمر البلاد لمدة عامين آخرين بهذا الشكل، فأنتم ترون ما يحدث".وأضاف أن أمريكا لم تكن في مثل هذه الحالة السيئة التي هي عليها الآن، مشيرا إلى فقدان واشنطن سلطتها على المسرح العالمي. وأردف ترامب "بلدنا لم يكن في هذا الموقف من قبل. لا أحد يحترمنا في أي مكان ... ولا يوجد شيء جيد يمكنني قوله عنها".ومن المقرر أن تفتح لجان الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الـ35 نائبا من أصل 100 نائب.ولا يحتاج الجمهوريون إلا للفوز بـ6 مقاعد إضافية في مجلس النواب، وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس.

https://sputnikarabic.ae/20221104/قبل-انتخابات-التجديد-النصفي-في-أمريكا-معدل-البطالة-مازال-قريبا-من-أدنى-مستوى-له-خلال-50-عاما-1069830530.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن