https://sputnikarabic.ae/20221106/تصل-قوة-دفعه-إلى-500-طن-الصين-تكمل-اختبار-محرك-صاروخي-يعمل-بالوقود-السائل-1069872217.html
تصل قوة دفعه إلى 500 طن.. الصين تكمل اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل
تصل قوة دفعه إلى 500 طن.. الصين تكمل اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل
أكملت الصين أول اختبار لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويتمتع بأكبر قوة دفع في البلاد، حسبما أعلن مطوره، الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، يوم السبت. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T05:19+0000
2022-11-06T05:19+0000
2022-11-06T05:19+0000
الصين
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ويتمتع المحرك الذي يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، بقوة دفع مصممة تصل إلى 500 طن، ما يعادل نحو أربعة أضعاف قوة الدفع للمحركات العاملة الحالية من النوع نفسه، وفقا لوكالة شينخوا.وفي اليوم ذاته، نجحت الشركة أيضا في اختبار محرك يعمل بالأكسجين السائل والميثان تصل قوة دفعه إلى 80 طنا، وهي أكبر قوة دفع لهذا النوع من المحركات.ويملك هذا المحرك قوة دفع أرضية تصل إلى 80 طنا وقوة دفع فراغية تصل إلى 90 طنا.وتم تصميمه للاستخدام في الصواريخ التجارية، ويمكنه تقديم الطاقة لإطلاق المركبات القابلة لإعادة الاستخدام والصواريخ الحاملة منخفضة التكلفة التي تستخدم لمرة واحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بعد-ظهورها-على-قاذفة-صينية-ما-هي-الصواريخ-الباليستية-التي-يتم-إطلاقها-من-الجو-1069870156.html
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الصين
تصل قوة دفعه إلى 500 طن.. الصين تكمل اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل
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أكملت الصين أول اختبار لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويتمتع بأكبر قوة دفع في البلاد، حسبما أعلن مطوره، الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، يوم السبت.
ويتمتع المحرك الذي يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، بقوة دفع مصممة تصل إلى 500 طن
، ما يعادل نحو أربعة أضعاف قوة الدفع للمحركات العاملة الحالية من النوع نفسه، وفقا لوكالة شينخوا.
وقالت الشركة إن نجاح الاختبار يمثل اختراقا كبيرا في تطوير هذا النوع من محركات الصواريخ.
وفي اليوم ذاته، نجحت الشركة أيضا في اختبار محرك يعمل بالأكسجين السائل والميثان تصل قوة دفعه إلى 80 طنا، وهي أكبر قوة دفع لهذا النوع من المحركات.
ويملك هذا المحرك قوة دفع أرضية تصل إلى 80 طنا وقوة دفع فراغية تصل إلى 90 طنا.
وتم تصميمه للاستخدام في الصواريخ التجارية، ويمكنه تقديم الطاقة لإطلاق المركبات القابلة لإعادة الاستخدام والصواريخ الحاملة منخفضة التكلفة التي تستخدم لمرة واحدة.