https://sputnikarabic.ae/20221106/تعرض-موقع-المخابرات-البلغارية-لهجوم-إلكتروني--1069881947.html
تعرض موقع المخابرات البلغارية لهجوم إلكتروني
تعرض موقع المخابرات البلغارية لهجوم إلكتروني
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، تعرض الموقع الإلكتروني لمديرية الاستخبارات البلغارية لهجوم إلكتروني، بالتزامن مع هجمات مماثلة في بولندا ورومانيا ومولدوفا... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T14:18+0000
2022-11-06T14:18+0000
2022-11-06T14:18+0000
العالم
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ونقلت وكالة "BTA" عن وزارة الداخلية البلغارية، بيانا جاء فيه: "تعرض موقع وكالة المخابرات الحكومية لهجوم من قراصنة".وبحسب الوكالة فقد حدث "هجوم DDoS (الحرمان من الخدمة) أعاق بشكل مؤقت الوصول إلى الموقع"، مبينة عدم حصل تسرب للمعلومات.وأعلن مجموعة قراصنة يحملون لقب "Killnet"، مسؤوليتهم عن هذه الهجمات المختلفة، بما فيها على القسم البلغاري.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الجوكر-يخترق-برنامج-القيادة-والسيطرة-الأوكراني-دلتا-ويرسل-المعلومات-إلى-المكان-الصحيح--1069713534.html
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العالم
تعرض موقع المخابرات البلغارية لهجوم إلكتروني
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كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، تعرض الموقع الإلكتروني لمديرية الاستخبارات البلغارية لهجوم إلكتروني، بالتزامن مع هجمات مماثلة في بولندا ورومانيا ومولدوفا وإستونيا.
ونقلت وكالة "BTA" عن وزارة الداخلية البلغارية، بيانا جاء فيه: "تعرض موقع وكالة المخابرات الحكومية لهجوم من قراصنة".
وبحسب الوكالة فقد حدث "هجوم DDoS (الحرمان من الخدمة) أعاق بشكل مؤقت الوصول إلى الموقع"، مبينة عدم حصل تسرب للمعلومات
.
ونوهت الوكالة إلى أن "لوحظت حدوث هجمات مماثلة في بولندا ورومانيا ومولدوفا وإستونيا".
وأعلن مجموعة قراصنة يحملون لقب "Killnet"، مسؤوليتهم عن هذه الهجمات المختلفة، بما فيها على القسم البلغاري.