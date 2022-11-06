https://sputnikarabic.ae/20221106/تقارير-تفيد-بوقوع-انفجار-في-أوديسا-1069895606.html

تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا

تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا

وقع انفجار في أحد الشواطئ في أوديسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T23:08+0000

2022-11-06T23:08+0000

2022-11-06T23:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

أوديسا

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وسمع دوي الانفجار، مساء اليوم الأحد، وقالت سلطات أوديسا على تليغرام، إن الانفجار وقع بعد أن انجرف لغم إلى أحد شواطئ مدينة.ونقلت سلطات المدينة عن قيادة عمليات الجنوب قولها في بيان، إن "قوات الدفاع نفذت تفجيرا محكما في المياه الساحلية وتم القضاء على التهديد".أفادت وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية عززت السيطرة الأمنية في مضيق البوسفور، بسبب انجراف الألغام المثبتة عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكيف وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية.في مارس/آذار، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل الموانئ الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. لم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html

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أخبار أوكرانيا, أوديسا