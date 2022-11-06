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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/تقارير-تفيد-بوقوع-انفجار-في-أوديسا-1069895606.html
تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا
تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا
وقع انفجار في أحد الشواطئ في أوديسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T23:08+0000
2022-11-06T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أوديسا
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وسمع دوي الانفجار، مساء اليوم الأحد، وقالت سلطات أوديسا على تليغرام، إن الانفجار وقع بعد أن انجرف لغم إلى أحد شواطئ مدينة.ونقلت سلطات المدينة عن قيادة عمليات الجنوب قولها في بيان، إن "قوات الدفاع نفذت تفجيرا محكما في المياه الساحلية وتم القضاء على التهديد".أفادت وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية عززت السيطرة الأمنية في مضيق البوسفور، بسبب انجراف الألغام المثبتة عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكيف وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية.في مارس/آذار، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل الموانئ الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. لم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
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أخبار أوكرانيا, أوديسا
أخبار أوكرانيا, أوديسا

تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا

23:08 GMT 06.11.2022
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service / الانتقال إلى بنك الصورصورة أرشيفية... توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة أرشيفية... توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service
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وقع انفجار في أحد الشواطئ في أوديسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
وسمع دوي الانفجار، مساء اليوم الأحد، وقالت سلطات أوديسا على تليغرام، إن الانفجار وقع بعد أن انجرف لغم إلى أحد شواطئ مدينة.
ونقلت سلطات المدينة عن قيادة عمليات الجنوب قولها في بيان، إن "قوات الدفاع نفذت تفجيرا محكما في المياه الساحلية وتم القضاء على التهديد".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بأوكرانيا
أمس, 23:59 GMT
أفادت وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية عززت السيطرة الأمنية في مضيق البوسفور، بسبب انجراف الألغام المثبتة عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكيف وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية.
في مارس/آذار، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل الموانئ الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. لم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط.
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