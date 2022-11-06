https://sputnikarabic.ae/20221106/تقارير-تفيد-بوقوع-انفجار-في-أوديسا-1069895606.html
تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا
تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا
وقع انفجار في أحد الشواطئ في أوديسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T23:08+0000
2022-11-06T23:08+0000
2022-11-06T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أوديسا
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وسمع دوي الانفجار، مساء اليوم الأحد، وقالت سلطات أوديسا على تليغرام، إن الانفجار وقع بعد أن انجرف لغم إلى أحد شواطئ مدينة.ونقلت سلطات المدينة عن قيادة عمليات الجنوب قولها في بيان، إن "قوات الدفاع نفذت تفجيرا محكما في المياه الساحلية وتم القضاء على التهديد".أفادت وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية عززت السيطرة الأمنية في مضيق البوسفور، بسبب انجراف الألغام المثبتة عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكيف وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية.في مارس/آذار، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل الموانئ الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. لم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221105/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-المناطق-بأوكرانيا-1069871404.html
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أخبار أوكرانيا, أوديسا
تقارير تفيد بوقوع انفجار في أوديسا
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وقع انفجار في أحد الشواطئ في أوديسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
وسمع دوي الانفجار، مساء اليوم الأحد، وقالت سلطات أوديسا على تليغرام، إن الانفجار وقع بعد أن انجرف لغم إلى أحد شواطئ مدينة.
ونقلت سلطات المدينة عن قيادة عمليات الجنوب قولها في بيان، إن "قوات الدفاع نفذت تفجيرا محكما
في المياه الساحلية وتم القضاء على التهديد".
أفادت وسائل إعلام تركية نهاية الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية عززت السيطرة الأمنية في مضيق البوسفور، بسبب انجراف الألغام المثبتة عند مدخل موانئ أوديسا وأوتشاكيف وتشورنومورسك ويوجني الأوكرانية في بداية العملية العسكرية الروسية.
في مارس/آذار، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الجيش الأوكراني نصب حوالي 420 لغما عند مدخل الموانئ الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في البلاد. لم يستبعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط.