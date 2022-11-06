https://sputnikarabic.ae/20221106/تهديدات-بالقتل-والتعذيب-أمريكا-تستعد-لانتخابات-الكونغرس-وسط-توتر-أمني-شديد-1069883746.html

تهديدات بالقتل والتعذيب... أمريكا تستعد لانتخابات الكونغرس وسط توتر أمني شديد

تهديدات بالقتل والتعذيب... أمريكا تستعد لانتخابات الكونغرس وسط توتر أمني شديد

تلقى العاملون في الانتخابات الأمريكية في أكثر المقاطعات تنافسية في ولاية أريزونا، أكثر من 100 تهديد عنيف واتصالات مخيفة، قبيل انطلاق عملية التجديد النصفي... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T15:00+0000

2022-11-06T15:00+0000

2022-11-06T15:00+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

دونالد ترامب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1047121106_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_8833fdd40a175605d35120793da3d106.jpg

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن معظم هذه التحديدات جاءت "على أساس نظريات المؤامرة الانتخابية" التي روج لها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه.وشملت هذه التهديدات، رسائل بريد إلكتروني ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديدات بنشر معلومات شخصية عبر الإنترنت، وتصوير الموظفين.وقالت الوكالة إن هذه التهديدات أثبتتها نحو 1600 صفحة من الوثائق من خلال السجلات العامة الأمنية والمراسلات المتعلقة بالتهديدات والمضايقات ضد العاملين في الانتخابات.وأظهرت هذه الوثائق، أنه في الفترة بين 11 يوليو/ تموز و22 أغسطس/ آب، وثق مكتب الانتخابات في مقاطعة ماريكوبا ما لا يقل عن 140 تهديدا واتصالات معادية أخرى.وجاء في هذه التهديدات، أنه "سوف يتم إعدامكم جميعا" و"(سيلتف) سلك حول أطرافهم ويقيدون ويجرون بالسيارة". وتعكس الوثائق المخاوف والمخاطر المحتملة لنظريات المؤامرة الانتخابية.مقاطعة ماريكوبا، ساعدت في فوز الرئيس جو بايدن على ترامب في عام 2020، وبعض التهديدات فيها استشهدت بادعاءات حول وجود بطاقات اقتراع مزورة، وآلات تصويت مزورة، ومسؤولين انتخابيين فاسدين.شهدت أيضا الولايات القضائية الأخرى في جميع أنحاء البلاد تهديدات ومضايقات هذا العام من قبل أنصار ترامب والشخصيات الجمهورية البارزة التي تشكك في شرعية انتخابات 2020، بحسب "رويترز".وتأتي التهديدات في وقت يتزايد فيه القلق بشأن مخاطر العنف السياسي، والذي سلط الضوء عليه هجوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول على زوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي داخل منزلهما.

https://sputnikarabic.ae/20221103/انتخابات-الكونغرس-المقبلة-ستكون-الأكثر-تكلفة-في-التاريخ-بقيمة-تتجاوز-16-مليار-دولار-1069806304.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب