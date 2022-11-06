https://sputnikarabic.ae/20221106/خبير-عسكري-بريطانيا-هي-رأس-الحربة-في-كل-المؤامرات-الدولية-1069876189.html
خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل، عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:54+0000
2022-11-06T09:54+0000
2022-11-06T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
سلمت موسكو الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم الإرهابي على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو حيث وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريبية في البحر. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء يحي سليمان:وفي الملف الإيراني أطلعت الرياض واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، فيما نفت إيران أنها تشكل أي تهديد للمملكة السعودية. عن هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني محمد صالح صدقيان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1069875719_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_6da0e91791ee8ea5790b3f9cadfab4fb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل، عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم موسكو بالمسيَّرات، إيران تنفي استعدادها للهجوم على السعودية، فلسطين والمشهد في الضفة الغربية واعتقالات في شمال القدس.
سلمت موسكو الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم الإرهابي على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو حيث وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريبية في البحر. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء يحي سليمان:
"معروف للجميع بأن بريطانيا هي رأس الحربة في جميع المؤامرات الدولية. تفجير خط النفط المعروف جاء تنفيذا لرئيسهم الأعلى وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يدل على نجاح روسيا في معرفة أسرار هذه العملية".
وفي الملف الإيراني أطلعت الرياض واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، فيما نفت إيران أنها تشكل أي تهديد للمملكة السعودية. عن هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني محمد صالح صدقيان:
"إيران نفت جملة وتفصيلا الاتهامات حول استعدادها لضرب السعودية وأشارت الى أن ذلك مخطط أمريكي لزرع الفتنة بين إيران ودول المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...