https://sputnikarabic.ae/20221106/خبير-عسكري-بريطانيا-هي-رأس-الحربة-في-كل-المؤامرات-الدولية-1069876189.html

خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"

خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل، عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T09:54+0000

2022-11-06T09:54+0000

2022-11-06T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

شؤون عسكرية

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خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية" خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"

سلمت موسكو الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم الإرهابي على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو حيث وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريبية في البحر. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء يحي سليمان:وفي الملف الإيراني أطلعت الرياض واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، فيما نفت إيران أنها تشكل أي تهديد للمملكة السعودية. عن هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني محمد صالح صدقيان:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

شيماء ثامر https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg

راديو, شؤون عسكرية, аудио