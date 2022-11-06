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القوات الروسية تحيد 620 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/خبير-عسكري-بريطانيا-هي-رأس-الحربة-في-كل-المؤامرات-الدولية-1069876189.html
خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل، عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:54+0000
2022-11-06T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
سلمت موسكو الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم الإرهابي على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو حيث وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريبية في البحر. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء يحي سليمان:وفي الملف الإيراني أطلعت الرياض واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، فيما نفت إيران أنها تشكل أي تهديد للمملكة السعودية. عن هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني محمد صالح صدقيان:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري:" بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"

09:54 GMT 06.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: "بريطانيا هي رأس الحربة في كل المؤامرات الدولية"
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": موسكو تسلم سفيرة بريطانيا وثائق عن تورط بلادها بالهجوم على سيفاستوبل، عقوبات تشمل أي جهة إيرانية تدعم موسكو بالمسيَّرات، إيران تنفي استعدادها للهجوم على السعودية، فلسطين والمشهد في الضفة الغربية واعتقالات في شمال القدس.
سلمت موسكو الأدلة التي تكشف عن ارتباط لندن بالهجوم الإرهابي على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبل إلى السفيرة البريطانية في موسكو حيث وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى بريطانيا بالضلوع في تدريب وإمداد وحدات من القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات تخريبية في البحر. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير العسكري اللواء يحي سليمان:

"معروف للجميع بأن بريطانيا هي رأس الحربة في جميع المؤامرات الدولية. تفجير خط النفط المعروف جاء تنفيذا لرئيسهم الأعلى وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يدل على نجاح روسيا في معرفة أسرار هذه العملية".

وفي الملف الإيراني أطلعت الرياض واشنطن على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، فيما نفت إيران أنها تشكل أي تهديد للمملكة السعودية. عن هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني محمد صالح صدقيان:
"إيران نفت جملة وتفصيلا الاتهامات حول استعدادها لضرب السعودية وأشارت الى أن ذلك مخطط أمريكي لزرع الفتنة بين إيران ودول المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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