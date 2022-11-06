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https://sputnikarabic.ae/20221106/زلزال-يضرب-وسط-إندونيسيا-ولا-تحذير-من-تسونامي-1069871952.html
زلزال يضرب وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
زلزال يضرب وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
هز زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة سولاويسي الشمالية في وسط إندونيسيا اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب في حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T03:46+0000
2022-11-06T03:46+0000
إندونسيا
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وأفادت الوكالة بأن الزلزال حدث في الساعة الـ7:03 صباحا بتوقيت جاكرتا، مع وقوع مركز الزلزال على بعد 69 كم جنوب غرب منطقة كيبولاو سيتارو وعلى عمق 255 كم تحت قاع البحر.وأضافت أن هزات الزلزال شعر بها السكان أيضا في مقاطعة مالوكو الشمالية الواقعة في الجوار.ولم تصدر الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي، قائلة إن الزلزال ليس لديه القدرة على إحداث تسونامي.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-لم-تعرض-تنظيم-اجتماع-بين-بايدن-وبوتين-1069843760.html
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إندونسيا

زلزال يضرب وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

03:46 GMT 06.11.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhani
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هز زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة سولاويسي الشمالية في وسط إندونيسيا اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب في حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
وأفادت الوكالة بأن الزلزال حدث في الساعة الـ7:03 صباحا بتوقيت جاكرتا، مع وقوع مركز الزلزال على بعد 69 كم جنوب غرب منطقة كيبولاو سيتارو وعلى عمق 255 كم تحت قاع البحر.
وأضافت أن هزات الزلزال شعر بها السكان أيضا في مقاطعة مالوكو الشمالية الواقعة في الجوار.
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ولم تصدر الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي، قائلة إن الزلزال ليس لديه القدرة على إحداث تسونامي.
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