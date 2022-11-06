https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-خيرسون-تعلن-استهداف-محطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1069877861.html
سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية
سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية
أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T11:07+0000
2022-11-06T11:07+0000
2022-11-06T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، مما تسبب بدمار كبير".وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، مما تسبب بدمار كبير".
وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".
وتتصدى الدفاعات الجوية
لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.