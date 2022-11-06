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القوات الروسية تحيد 620 مسلحا أوكرانيا ومرتزقا في دونيتسك ولوغانسك وخاركوف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-خيرسون-تعلن-استهداف-محطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1069877861.html
سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية
سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية
أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T11:07+0000
2022-11-06T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، مما تسبب بدمار كبير".وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
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العالم

سلطات خيرسون تعلن استهداف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من قبل القوات الأوكرانية

11:07 GMT 06.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ من طراز "هيمارس" على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ هيمارس نجحت الدفاعات بإسقاط 5 صواريخ منها وأصاب صاروخ واحد السد، مما تسبب بدمار كبير".
وأضاف قائلا: "القوات المسلحة لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتهيئة الظروف المسبقة لكارثة إنسانية".
وتتصدى الدفاعات الجوية لمحاولات القوات الأوكرانية تنفيذ قصف مكثف على مدينة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
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