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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-زابوروجيه-تشير-إلى-إنشاء-تحصينات-شمالي-المقاطعة-1069876303.html
سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة
سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يبني دفاعات وتحصينات شمال منطقة زابوروجيه تحسبا لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:52+0000
2022-11-06T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم إنشاء مناطق محصنة على خط المواجهة في الجزء الشمالي من منطقة زابوروجيه فيما يتعلق بمحاولة محتملة من قبل القوات الأوكرانية لشن هجوم كما يتم تعزيز خط الدفاع".ووفقا له، يمكن لسلطات كييف أن تأمر بالهجوم قبل 8 نوفمبر في محاولة لعرض لقطات للقصف وشن هجوم لتحقيق نجاحها في الوقت المناسب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.وأكد روغوف أن "داعمي زيلينسكي من الولايات المتحدة يدفعون به في مغامرة قاتلة من أجل الحصول على صورة جميلة للناخبين".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
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روسيا

سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة

09:52 GMT 06.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يبني دفاعات وتحصينات شمال منطقة زابوروجيه تحسبا لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم إنشاء مناطق محصنة على خط المواجهة في الجزء الشمالي من منطقة زابوروجيه فيما يتعلق بمحاولة محتملة من قبل القوات الأوكرانية لشن هجوم كما يتم تعزيز خط الدفاع".
ووفقا له، يمكن لسلطات كييف أن تأمر بالهجوم قبل 8 نوفمبر في محاولة لعرض لقطات للقصف وشن هجوم لتحقيق نجاحها في الوقت المناسب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
وأكد روغوف أن "داعمي زيلينسكي من الولايات المتحدة يدفعون به في مغامرة قاتلة من أجل الحصول على صورة جميلة للناخبين".
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
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