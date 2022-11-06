https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-زابوروجيه-تشير-إلى-إنشاء-تحصينات-شمالي-المقاطعة-1069876303.html
سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة
سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يبني دفاعات وتحصينات شمال منطقة زابوروجيه تحسبا لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T09:52+0000
2022-11-06T09:52+0000
2022-11-06T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم إنشاء مناطق محصنة على خط المواجهة في الجزء الشمالي من منطقة زابوروجيه فيما يتعلق بمحاولة محتملة من قبل القوات الأوكرانية لشن هجوم كما يتم تعزيز خط الدفاع".ووفقا له، يمكن لسلطات كييف أن تأمر بالهجوم قبل 8 نوفمبر في محاولة لعرض لقطات للقصف وشن هجوم لتحقيق نجاحها في الوقت المناسب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.وأكد روغوف أن "داعمي زيلينسكي من الولايات المتحدة يدفعون به في مغامرة قاتلة من أجل الحصول على صورة جميلة للناخبين".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه تشير إلى إنشاء تحصينات شمالي المقاطعة
تابعنا عبر
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يبني دفاعات وتحصينات شمال منطقة زابوروجيه تحسبا لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": "يتم إنشاء مناطق محصنة على خط المواجهة في الجزء الشمالي من منطقة زابوروجيه فيما يتعلق بمحاولة محتملة من قبل القوات الأوكرانية لشن هجوم كما يتم تعزيز خط الدفاع".
ووفقا له، يمكن لسلطات كييف أن تأمر بالهجوم قبل 8 نوفمبر في محاولة لعرض لقطات للقصف وشن هجوم لتحقيق نجاحها في الوقت المناسب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
وأكد روغوف أن "داعمي زيلينسكي من الولايات المتحدة يدفعون به في مغامرة قاتلة من أجل الحصول على صورة جميلة للناخبين".
وتواصل
القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.