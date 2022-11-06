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https://sputnikarabic.ae/20221106/صحيفة-تكشف-عن-اعتزام-اليابان-وبريطانيا-توقيع-اتفاقية-عسكرية-لمواجهة-الصين-1069872842.html
صحيفة تكشف عن اعتزام اليابان وبريطانيا توقيع اتفاقية عسكرية لمواجهة الصين
صحيفة تكشف عن اعتزام اليابان وبريطانيا توقيع اتفاقية عسكرية لمواجهة الصين
كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس السبت، أن بريطانيا واليابان تعتزمان توقيع اتفاقية عسكرية لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T06:44+0000
2022-11-06T06:44+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر خاصة أنه من المقرر أن توقع اليابان والمملكة المتحدة اتفاقية دفاعية رئيسية في شهر ديسمبر القادم والتي من شأنها أن تسمح للدول بتكثيف التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتقوية احتواء التهديد المتزايد من الصين".وبحسب الصحيفة تنص المادة على أن الاتفاقية ستسهل التدريبات المشتركة والتعاون في مجال اللوجستيات بين الدول، وتضع الأساس القانوني لتبسيط الإجراءات البيروقراطية عند إرسال القوات من دولة إلى أخرى. كما من المتوقع أن تكشف المملكة المتحدة واليابان عن تفاصيل شراكة لتطوير طائرات مقاتلة جديدة بشكل مشترك خلال شهر ديسمبر. وقالت الصحيفة إن اليابان في المراحل الأولية لبحث اتفاقية دفاع مع الفلبين، بالإضافة إلى تقدم مرحلة المفاوضات بين طوكيو وواشنطن للحصول على صواريخ توماهوك كروز، والتي ستسمح لها بضرب أهداف في شرق الصين.
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العالم

صحيفة تكشف عن اعتزام اليابان وبريطانيا توقيع اتفاقية عسكرية لمواجهة الصين

06:44 GMT 06.11.2022
© AP Photo / Petros Karadjiasمقاتلات الجيش البريطاني
مقاتلات الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
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كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس السبت، أن بريطانيا واليابان تعتزمان توقيع اتفاقية عسكرية لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر خاصة أنه من المقرر أن توقع اليابان والمملكة المتحدة اتفاقية دفاعية رئيسية في شهر ديسمبر القادم والتي من شأنها أن تسمح للدول بتكثيف التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتقوية احتواء التهديد المتزايد من الصين".
وبحسب الصحيفة تنص المادة على أن الاتفاقية ستسهل التدريبات المشتركة والتعاون في مجال اللوجستيات بين الدول، وتضع الأساس القانوني لتبسيط الإجراءات البيروقراطية عند إرسال القوات من دولة إلى أخرى. كما من المتوقع أن تكشف المملكة المتحدة واليابان عن تفاصيل شراكة لتطوير طائرات مقاتلة جديدة بشكل مشترك خلال شهر ديسمبر.
وقالت الصحيفة إن اليابان في المراحل الأولية لبحث اتفاقية دفاع مع الفلبين، بالإضافة إلى تقدم مرحلة المفاوضات بين طوكيو وواشنطن للحصول على صواريخ توماهوك كروز، والتي ستسمح لها بضرب أهداف في شرق الصين.
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