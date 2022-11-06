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https://sputnikarabic.ae/20221106/صربيا-تدرس-تأميم-صناعة-الطاقة-في-البلاد-1069884410.html
صربيا تدرس تأميم صناعة الطاقة في البلاد
صربيا تدرس تأميم صناعة الطاقة في البلاد
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن بلاده تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة النفط والغاز الصربية متعددة الجنسيات "نافتنا إندستريا صربي"... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:22+0000
2022-11-06T15:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتعرضت الشركة "إن آي إس"، التي تمتلك "غازبروم" الروسية 56.15% من أسهمها، للعقوبات عندما قرر الاتحاد الأوروبي حظر إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي في كرواتيا اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.وقال السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك" إن صناعة النفط الصربية ستواصل العمل مع الشركات الروسية وإن مسألة إعادة توزيع الأسهم "أزيلت من جدول الأعمال".ومع ذلك، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لصحيفة "فايننشال تايمز" إن صربيا ستدرس "كل الاحتمالات"، بما في ذلك الاستحواذ على حصة مسيطرة في "إن آي إس".وأضاف الرئيس الصربي: "إذا كانت هناك عقوبات أخرى ضد الشركات المملوكة لروسيا، فستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، وسيتعين علينا التحرك على أي حال".وتابع: "علينا تأمين ما يكفي من النفط والغاز لشعبنا، وإذا لم يرغب أحد في العمل مع (شركتنا) سوف نتحرك، لكن حتى الآن لم تكن مثل هذه الإجراءات مطلوبة".وبحسب ثلاثة مصادر للصحيفة، فإن كيانات عدة، بما في ذلك الحكومة الصربية وشركة الطاقة المجرية "إم أو إل"، نظرت في الاستحواذ على حصة مسيطرة من "جازبرومنيفت" لكن المحادثات بشأن البيع توقفت.بالإضافة إلى ذلك، تعتزم صربيا الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10% و15% في محطة الطاقة النووية المجرية "باك"، لكن فوتشيتش أشار إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20221031/السفير-الروسي-يؤكد-استمرار-الحكومة-الصربية-الجديدة-في-رفض-العقوبات-ضد-بلاده-1069655393.html
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صربيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم
صربيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم

صربيا تدرس تأميم صناعة الطاقة في البلاد

15:22 GMT 06.11.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 06.11.2022)
© Sputnik . Aleksandar Djorovic  / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
© Sputnik . Aleksandar Djorovic
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن بلاده تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة النفط والغاز الصربية متعددة الجنسيات "نافتنا إندستريا صربي" المملوكة لشركات روسية.
موسكو - سبوتنيك. وتعرضت الشركة "إن آي إس"، التي تمتلك "غازبروم" الروسية 56.15% من أسهمها، للعقوبات عندما قرر الاتحاد الأوروبي حظر إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي في كرواتيا اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول.
وقال السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو في مقابلة مع "سبوتنيك" إن صناعة النفط الصربية ستواصل العمل مع الشركات الروسية وإن مسألة إعادة توزيع الأسهم "أزيلت من جدول الأعمال".
ومع ذلك، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لصحيفة "فايننشال تايمز" إن صربيا ستدرس "كل الاحتمالات"، بما في ذلك الاستحواذ على حصة مسيطرة في "إن آي إس".
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31 أكتوبر, 06:31 GMT
وأضاف الرئيس الصربي: "إذا كانت هناك عقوبات أخرى ضد الشركات المملوكة لروسيا، فستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، وسيتعين علينا التحرك على أي حال".
وتابع: "علينا تأمين ما يكفي من النفط والغاز لشعبنا، وإذا لم يرغب أحد في العمل مع (شركتنا) سوف نتحرك، لكن حتى الآن لم تكن مثل هذه الإجراءات مطلوبة".
وبحسب ثلاثة مصادر للصحيفة، فإن كيانات عدة، بما في ذلك الحكومة الصربية وشركة الطاقة المجرية "إم أو إل"، نظرت في الاستحواذ على حصة مسيطرة من "جازبرومنيفت" لكن المحادثات بشأن البيع توقفت.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم صربيا الاستحواذ على حصة تتراوح بين 10% و15% في محطة الطاقة النووية المجرية "باك"، لكن فوتشيتش أشار إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.
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